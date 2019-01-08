Из-за холодов в трех городах Приамурья перенесли «Лыжню России»

Холода внесли коррективы в проведения одного из самых массовых соревнований в Амурской области и в России в целом – «Лыжню России». В трех городах Приамурья – Зее, Тынде и Шимановске – из-за низких температур дату проведения массовых забегов перенесли на 16 февраля.

Как сообщили в областном министерстве спорта, дата пока условная. Если холода не прекратятся, то время соревнований могут снова перенести.

В Свободном «Лыжню России» наоборот решили провести пораньше – 2 февраля – пока не пришли холода.

В остальных городах и районах области, в том числе, Благовещенске «Лыжня России» пройдет в субботу, 9 февраля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Приамурье она проходит в 13-й раз. В Благовещенске гонки состоятся на втором Владимировском озере, с 12 до 15 часов. Испытать свои силы на трассе длиной 2 019 метров смогут все желающие. Юноши и девушки 2001 года рождения и моложе смогут посоревноваться на пятикилометровой трассе, а те, кто родился в 2000 году и раньше, – на 10-километровой лыжне.

