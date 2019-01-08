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8февраля
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сегодня, 11:40 3

Человеческие останки, найденные в Верхнеблаговещенском, принадлежат жертвам репрессий

Человеческие останки, найденные в Верхнеблаговещенском, принадлежат жертвам репрессий

В Благовещенске завершилась процедура судебно-медицинской экспертизы останков, обнаруженных в Верхнеблаговещенском в конце октября 2018 года. Следствию удалось установить, сколько людей были обнаружены, а также от чего и когда они погибли.

Информацию об этом журналистам раскрыли в ходе пресс-конференции в амурском следственном управлении. Как сообщало ИА «Амур.инфо», останки на своем земельном участке в Верхнеблаговещенском обнаружил житель областного центра Приамурья. По факту находки было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 «Убийство двух или более лиц».

По результатам исследования установили, что это останки 23 человек. Их смерть наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений – основная версия, что люди были убиты во время политических репрессий.

«С администрацией Благовещенска решается вопрос о захоронении останков», – прокомментировало руководство СУ СК РФ по Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    14 минут назад

    А убийц нашли?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 минут назад



    По результатам исследования установили, что это останки 23 человек. Их смерть наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений – основная версия, что люди были убиты во время политических репрессий.



    Материалы дела, статьи, по которым из приговорили к расстрелу и личности установлены или это фантазии эксперта? Почему это не могут быть останками педофилов, насильников, убийц, которые грабили и убивали, сжигая тех, кто не был согласен с тем, что должен отдавать созданное своим трудом некоему ростовщику?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    Следствию удалось установить, сколько людей были обнаружены, а также от чего и когда они погибли.

    Итак, их 23 (посчитать по костям не сложно), они были убиты давно (это так же несложно установить имея навык логического мышления), в головах круглые отверстия, это от пуль (да лаадно?!). Это, конечно, говорит, что работа была основательная. Ах да, они, скорее всего, были.. жертвами репрессий.

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