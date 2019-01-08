Человеческие останки, найденные в Верхнеблаговещенском, принадлежат жертвам репрессий

Информацию об этом журналистам раскрыли в ходе пресс-конференции в амурском следственном управлении. Как сообщало ИА «Амур.инфо», останки на своем земельном участке в Верхнеблаговещенском обнаружил житель областного центра Приамурья. По факту находки было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 «Убийство двух или более лиц».

По результатам исследования установили, что это останки 23 человек. Их смерть наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений – основная версия, что люди были убиты во время политических репрессий.

«С администрацией Благовещенска решается вопрос о захоронении останков», – прокомментировало руководство СУ СК РФ по Амурской области.