Специалисты рассказали, как часто стоит менять телефоны

Многие пользователи смартфонов считают, что производители мобильных устройств умышленно замедляют работу своей продукции. Специалисты рассказали, как долго телефоны должны сохранять свою работоспособность и актуальность.

В начале февраля 2019 года в Госдуме потребовали проверить мобильные устройства Apple и Samsung на предмет умышленного замедления для стимуляции продаж новых моделей. В тоже время антимонопольная служба Италии уже выписала штраф брендам в 15 миллионов евро.

Специалист «Лаборатории Lexand» Кирилл Сергеев считает, что смартфон любого бренда живёт три года. Он устаревает уже за год использования – некоторые новые приложения оптимизированы под более мощные устройства и работают на прошлогодних моделях намного медленнее, чем на новых смартфонах. На второй год придётся заменить аккумулятор, на третий смартфон будет заметно медленнее, а после третьего года полностью устареет – он останется в рабочем состоянии, но многие приложения не будут работать.

Алексей Карпов, ведущий эксперт сервисной службы «Ситилинк», говорит, что продвинутому пользователю необходимо менять смартфон из-за программного обеспечения:

«К примеру, Android 6 ещё актуален, хотя уже выпущена версия Android 9. Но использование аппаратов с предыдущими версиями приводит к ограничениям в работе ПО, мессенджеров. Для устройств на iOS поддержка обновлений осуществляется лучше, соответственно, версии сохраняют актуальность дольше. Другие факторы, которые приводят к замене устройств, появление современных мощных игр, необходимость записи видео высокой четкости с высокой частотой кадров (60 к/с и выше). В этом случае модели с новейшими процессорами можно выбирать каждые 18–24 месяца», – рассказывает Карпов.

Генеральный директор «Фотосклад.ру» Алексей Банников считает, что смартфоны быстро устаревают из-за постоянной погони брендов за улучшениями характеристик. Всего за несколько лет устройство может стать неактуальным из-за недостаточно большого объёма оперативной и встроенной памяти, качества фото или скорости.

Также Банников рассказал, как понять, что пора менять телефон. Нужда в новом устройстве появляется, когда смартфон либо перестает работать совсем, либо не держит заряд батареи, либо подвергается механическим повреждениям.

В прошлом году вокруг компании Apple разразился скандал из-за замедления iPhone. Компания аргументировала это тем, что так она предотвращает появление лагов, случайной перезагрузки и выключение на морозе. Пользователи не поверили и подали ряд судебных исков. Сейчас в iOS замедление можно отключить самостоятельно, сообщает издание Hi-tech Mail.ru.