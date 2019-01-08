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8февраля
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сегодня, 10:53 0

Народные дорожные инспекторы будут помогать полиции

Россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект о народных инспекторах Госдума приняла в первом чтении.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП в части, где говорится о возможности выносить постановления об административном правонарушении без составления протокола. Сейчас это можно делать только через камеры на дорогах. В будущем же такое право могут получить и граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и установившие специальное приложение на смартфон, сообщает «Лента.ру».

«Порядок создания и функционирования такого ПО будет определяться правительством», – говорится в сообщении.

Народные инспекторы смогут сообщать о таких нарушениях, как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки или стоянки, непредоставление преимущества пешеходам и прочее.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобная практика широко применяется за границей, а в России в тестовом режиме она существовала последние два года в Москве и Татарстане. За это время в полицию поступило почти 250 тысяч обращений.

По подсчетам авторов проекта закона, за три года на его реализацию необходимо потратить 2,7 миллиарда бюджетных рублей.

Согласно действующему законодательству, поступающая от граждан информация о правонарушениях может служить только поводом к возбуждению административного дела.

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#закон #транспорт

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