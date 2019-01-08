В Благовещенске в розыск объявлен автомобилист, который сбил подростка и скрылся

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В Благовещенске в среду, 6 февраля, 14-летнего подростка сбила машина. Автомобилист скрылся с места происшествия. По словам мальчика, дорогу он переходил на зеленый сигнал светофора.

Происшествие случилось около 20:45 на регулируемом перекрестке улиц Зейская – Пушкина. Предположительно, наезд на несовершеннолетнего пешехода совершил седан, желтого цвета. Подросток получил травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

Любую информацию об указанном ДТП просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток, сообщают в благовещенской полиции.