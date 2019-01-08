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8февраля
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сегодня, 10:42 5

Мэрия Благовещенска выделит на лучшие социальные проекты 1 104 500 рублей

Мэрия Благовещенска выделит на лучшие социальные проекты 1 104 500 рублей
Фото: www.amur.info

Администрация города Благовещенска проводит конкурс социально значимых проектов на предоставление муниципального гранта. На это выделено 1 104 500 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 февраля.

Городские власти надеются с помощью конкурса привлечь социально ориентированные некоммерческие организации к участию в разработке и реализации проектов, направленных на:

  1. – социализацию людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп населения;
  2. – патриотическое воспитание подрастающего поколения;
  3. – охрану окружающей среды и защите животных;
  4. – благоустройство дворовых территорий, озеленению и улучшению среды проживания;
  5. – создание положительного имиджа города Благовещенска и на сохранения исторического наследия.

К участию приглашаются некоммерческие организации за исключением государственных и муниципальных учреждений, имеющие статус юридического лица, заинтересованные в решении социальных проблем.

Размер гранта по одному проекту может достигать 200 тысяч рублей. При этом доля средств гранта не может превышать 70 % общих расходов по проекту.

Первый этап конкурса стартует 11 февраля. С этого дня можно подавать заявки в конкурсную комиссию: Благовещенск, улица Зейская, 173 А, кабинет 317 телефон: 99-18-17. Прием заявок продлится до 11 марта 2019 года.

Второй этап: с 12 марта по 22 марта 2019 года – работа конкурсной комиссии по отбору лучших проектов, подведение итогов конкурса.

С 25 марта по 5 апреля с победителями конкурса будут подписаны договоры. До 1 декабря участники должны реализовать свои проекты и предоставить отчетную документацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и 65 копеек-что можно сделать по всем направлениям на этот мизер?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    А вот тут позвольте, всё же, отметить следующее.. Я ЧЕТЫРЕ РАЗА обращался в Администрацию города Благовещенска и все за разы получал оперативное реагирование от муниципалитета. Несколько раз было просто на уровне разъяснений, и вот четыре раза, когда необходимо было принятие мер, или информирование, и все разы прям зашли. Вчера зашёл узнать в администрацию по грантам, указали куда и к кому обратиться, но в силу занятости не было времени вчера заняться поисками адреса. А сегодня уже новость и номера телефонов, и всся необходимая информация.

    Валентине Калите спасибо и работникам администрации тоже! Я думаю, они прочтут и поймут, о ком я.

    Спасибо!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    Братеев1

    и 65 копеек-что можно сделать по всем направлениям на этот мизер?



    Да, денег мало, но хоть так.. теперь нужно будет разбирать по степени актуальности и в соответствии с реальными потребностями. Ну и, конечно же, исходя из сумм запрашиваемых проектами.

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    походу это остатки недопиленных средств

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    А вот теперь смотри, не один вЕдробот не появится в ЭТОЙ теме по тому как я тут написал положительный пост о работе администрации. А как думаешь, почему?

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