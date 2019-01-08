Мэрия Благовещенска выделит на лучшие социальные проекты 1 104 500 рублей

Администрация города Благовещенска проводит конкурс социально значимых проектов на предоставление муниципального гранта. На это выделено 1 104 500 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 февраля.

Городские власти надеются с помощью конкурса привлечь социально ориентированные некоммерческие организации к участию в разработке и реализации проектов, направленных на:

– социализацию людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп населения; – патриотическое воспитание подрастающего поколения; – охрану окружающей среды и защите животных; – благоустройство дворовых территорий, озеленению и улучшению среды проживания; – создание положительного имиджа города Благовещенска и на сохранения исторического наследия.

К участию приглашаются некоммерческие организации за исключением государственных и муниципальных учреждений, имеющие статус юридического лица, заинтересованные в решении социальных проблем.

Размер гранта по одному проекту может достигать 200 тысяч рублей. При этом доля средств гранта не может превышать 70 % общих расходов по проекту.

Первый этап конкурса стартует 11 февраля. С этого дня можно подавать заявки в конкурсную комиссию: Благовещенск, улица Зейская, 173 А, кабинет 317 телефон: 99-18-17. Прием заявок продлится до 11 марта 2019 года.

Второй этап: с 12 марта по 22 марта 2019 года – работа конкурсной комиссии по отбору лучших проектов, подведение итогов конкурса.

С 25 марта по 5 апреля с победителями конкурса будут подписаны договоры. До 1 декабря участники должны реализовать свои проекты и предоставить отчетную документацию, сообщает пресс-служба городской администрации.