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Экс-мэру Свободного Юрию Романову продлили срок ареста

Экс-мэру Свободного Юрию Романову продлили срок ареста

Обновлено: 13:05

Благовещенский городской суд еще на один месяц продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего мэра Свободного Юрия Романова. Экс-градоначальника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По решению суда под стражей Романов останется до 12 марта. Меру пресечения ему продлевают уже второй раз, так как следствие считает, что на свободе экс-глава может оказать влияние на свидетелей по делу, а также скрыться от правоохранительных органов.

Как сообщало Амур.инфо, Юрия Романова обвиняют в продаже лагеря «Гвардеец» в селе Бардагон с нарушением законодательства – по заниженной цене. Следствие полагает, что муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более чем на 6,5 миллиона рублей. Максимальное наказание в совершении этого тяжкого преступления – 7 лет лишения свободы.

С предъявленными обвинениями экс-глава не согласен. С решением продлить для Романова меру пресечения также не согласна стороны защиты.

«Президент в своем послании говорит, что по таким делам, если бюджет понес потери, восстановить деньги – это главное. Эти люди не являются опасными. Даже если предположить, что Романов что-то там сделал, хотя он сделал все по закону. Там же были и решения районного совета, и прокурор давал заключение, когда открытый аукцион проводился. Открытый аукцион проводился, а ему это инкриминируют. Просто бред какой-то. (…) Дальнейшие действия стороны защиты: все эти обжалования, процедурные вопросы однозначно будут идти. Мы со своей стороны доводим до общественности, до депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Там, где есть наши рычаги, мы довели до президентской власти о том, какой произвол у нас творится в Амурской области», – поделился после судебного заседания председатель Амурской общественной организации «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Как сообщалось ранее, экс-глава Свободного служил в Афганистане и более 20 лет возглавляет свободненское отделение организации.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • 20 копеек

    20 копеек
    2 часа назад

    осунулся сильно...

  • Ремарк

    Ремарк
    2 часа назад

    так там не только гвардеец... тут можно не только осунуться. но как веревочка не вилась

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