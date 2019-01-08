Исполняющим обязанности председателя Амуризбиркома стал Александр Василенко

Александр Василенко стал исполняющим обязанности председателя избирательной комиссии Амурской области. Ранее он был заместителем главы ведомства. Руководить облизбиркомом Василенко будет до избрания нового председателя.

«Центральная избирательная комиссия в соответствии с законом должна внести предложения по кандидатуре председателя, эту кандидатуру рассматривают на комиссии», – пояснил Амур.инфо Александр Василенко.

И.о. главы избирательной комиссии уточнил, что кандидатуру нового председателя Центризбирком может предложить в течение месяца. При этом Николай Неведомский останется работать членом Амуризбиркома.

7 февраля стало известно, что Николай Неведомский досрочно оставил должность председателя избирательной комиссии Амурской области. Это ведомство он возглавлял с 2011 года. До этого Неведомский был зампредом областного правительства, ранее руководил администрацией Благовещенска.