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сегодня, 10:21 3

Исполняющим обязанности председателя Амуризбиркома стал Александр Василенко

Исполняющим обязанности председателя Амуризбиркома стал Александр Василенко
Фото: blagoveshensk.bezformata.com

Александр Василенко стал исполняющим обязанности председателя избирательной комиссии Амурской области. Ранее он был заместителем главы ведомства. Руководить облизбиркомом Василенко будет до избрания нового председателя.

«Центральная избирательная комиссия в соответствии с законом должна внести предложения по кандидатуре председателя, эту кандидатуру рассматривают на комиссии», – пояснил Амур.инфо Александр Василенко.

И.о. главы избирательной комиссии уточнил, что кандидатуру нового председателя Центризбирком может предложить в течение месяца. При этом Николай Неведомский останется работать членом Амуризбиркома.

7 февраля стало известно, что Николай Неведомский досрочно оставил должность председателя избирательной комиссии Амурской области. Это ведомство он возглавлял с 2011 года. До этого Неведомский был зампредом областного правительства, ранее руководил администрацией Благовещенска.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    тоже тот ещё жук

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    не тех там нет) ибо нах тогда он там нужен

  • ФИРСТЕП

    ФИРСТЕП
    25 минут назад

    Достойная кандидатура..

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