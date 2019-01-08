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сегодня, 10:20 5

Сахалинский минздрав, который возглавляет Алексей Пак, опроверг нецелевое использование средств

Сахалинский минздрав, который возглавляет Алексей Пак, опроверг нецелевое использование средств

Министерство здравоохранения Сахалинской области опровергло информацию, которую несколько дней назад выпустили журналисты федерального канала. В сюжете речь шла о нецелевом использовании средств, а также о том, что после переезда Алексея Пака на Сахалин большинство госконтрактов в сфере медицины стали выигрывать амурские компании.

В частности, в информации министерства говорится, что «нецелевого использования средств в сфере здравоохранения контролирующими органами не выявлено».

Также в ведомстве ответили на информацию о том, что большинство госконтрактов в сфере медицины на аукционах стали выигрывать амурские поставщики после того, как островное министерство возглавил Алексей Пак.

«За период 2017–2018 годов министерством здравоохранения Сахалинской области заключено контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 1 791 645 966,69 рубля. Контракты заключены с 64 поставщиками из 16 регионов РФ. Если оценивать долю участия поставщиков по региональному признаку, то первая пятерка представлена следующими регионами (в порядке убывания): 1. Сахалинская область – 29,22 %; Москва – 21,31 %; Амурская область – 21,14 %; Приморский край – 13,62 %; Хабаровский край – 10,84 %», – говорится в сообщении ведомства.

Также подчеркивается, что все закупки проводятся в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства.

До того как Алексей Пак возглавил сахалинский минздрав, в 2016 году он возглавил на Сахалине санаторий «Синегорские минеральные воды». По информации журналистов, в том же году траты санатория на различные работы и закупки выросли почти в два раза.

В ведомстве объяснили это решением регионального правительства развивать в области санаторно-курортное лечение, а также объективной необходимостью модернизации учреждения.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    следствие покажет-крышеватель уехал

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Отмажут.... Не наворовал ещё до невосполнимых сумм... Ещё и на повышение пойдёт...

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Братеев1

    следствие покажет-крышеватель уехал



    А ваши ещё тут?

    Судя по тому как напнули одного - за вас ваши покровители тоже не особо то пекутся)

  • Stat

    Stat
    45 минут назад

    Кожешмяка его в обиду не даст, он же его подтянул, теперь не позволит, чтобы за ним тянулся тухлый шлейф из растрат и коррупции....

  • Nikodim

    Nikodim
    24 минуты назад

    не в защиту Пака и его министерства, но после прочтения данных о реальной статистике победителей (ну т.е. не 100% амурские, как оказалось и даже не 50) навеяло: надеюсь, все же прекрасно понимаем в какое интересное время живем. сейчас по любой теме можно кинуть грязь в сми, поставить любого в позу оправдывающегося и дальше лепить что хочешь. так что даже федеральные сми, не говоря уже про АИ, нужно читать очень выборочно, аккуратно и без лишних эмоций. сми именно так и действуют последнее время - пробивают через эмоции мозг, глушат аналитические действия и "клиент наш", забирай сознание масс в руки. было бы очень хорошо, если бы за ложные публикации судили сми, а авторов заносили в черные списки. а то кто что хочет, тот и пишет.

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