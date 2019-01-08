Сахалинский минздрав, который возглавляет Алексей Пак, опроверг нецелевое использование средств

В частности, в информации министерства говорится, что «нецелевого использования средств в сфере здравоохранения контролирующими органами не выявлено».

Также в ведомстве ответили на информацию о том, что большинство госконтрактов в сфере медицины на аукционах стали выигрывать амурские поставщики после того, как островное министерство возглавил Алексей Пак.

«За период 2017–2018 годов министерством здравоохранения Сахалинской области заключено контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 1 791 645 966,69 рубля. Контракты заключены с 64 поставщиками из 16 регионов РФ. Если оценивать долю участия поставщиков по региональному признаку, то первая пятерка представлена следующими регионами (в порядке убывания): 1. Сахалинская область – 29,22 %; Москва – 21,31 %; Амурская область – 21,14 %; Приморский край – 13,62 %; Хабаровский край – 10,84 %», – говорится в сообщении ведомства.

Также подчеркивается, что все закупки проводятся в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства.

До того как Алексей Пак возглавил сахалинский минздрав, в 2016 году он возглавил на Сахалине санаторий «Синегорские минеральные воды». По информации журналистов, в том же году траты санатория на различные работы и закупки выросли почти в два раза.

В ведомстве объяснили это решением регионального правительства развивать в области санаторно-курортное лечение, а также объективной необходимостью модернизации учреждения.