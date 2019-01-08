Разработаны поправки, позволяющие убивать животных в вольерах

Авторами проекта поправок в закон «Об охоте» (есть в распоряжении «Ъ») стали первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин.

Эксперты указывают, что в случае принятия поправок у охотников появится возможность прибегать к запрещенным видам охоты, например из лука или арбалета, против чего также выступают зоозащитники. По мнению авторов законопроекта, охота в вольерах будет способствовать снижению вреда дикой природе.

Поправками предлагается содержать и разводить животных, а также разрешить убивать их в вольерах. При этом заниматься такой деятельностью можно будет только на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии соответствующего разрешения.

Кроме того, в документе отмечается, что способы и сроки добычи охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях, устанавливают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Помимо того, поправки дают для этой деятельности широкие возможности для создания любой инфраструктуры: «создаются питомники диких животных, вольеры, иные объекты охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждения».

По словам собеседников «Ъ» в Госдуме, законопроект планируется внести в ближайшее время.