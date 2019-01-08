Скончался известный амурский хирург Илья Кощер

В Благовещенске скончался известный хирург Илья Исаакович Кощер, заслуженный врач РСФСР с 1973 года. Церемония прощания пройдет в субботу, 9 февраля, с 11 до 12 часов в ритуальном зале АОКБ по адресу: улица Воронкова, 26.

Илья Исаакович родился в 1931 году в Днепропетровске. С отличием окончил среднюю школу и поступил в Днепропетровский медицинский институт. В 1954 году с дипломом врача он приехал в Приамурье, где был направлен на работу в больницу водников. В 1957 году перешел в областную больницу на должность старшего ординатора. С 1964 по 1986 годы Илья Исаакович был главным хирургом Амурского облздравотдела, затем в течение девяти лет заведовал хирургическим отделением областного онкологического диспансера.

В 1968 году награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1973-м ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

«Это большая утрата для всего медицинского сообщества Амурской области. Личный вклад Ильи Исааковича в развитие амурской медицины трудно переоценить. Он всегда безупречно выполнял возложенные на него обязанности, ответственно относился к работе, всем сердцем болел за успехи коллег. Его уважали и ценили поколения амурских врачей, с которыми он щедро делился своим бесценным опытом. Илья Исаакович Кощер запомнится нам умным, интеллигентным, добрым и порядочным человеком. Мы сохраним о нем самую светлую память. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяю их горе и прошу принять слова поддержки и участия», – написал министр здравоохранения Андрей Субботин в соцсетях.

«Илья Исаакович уже при жизни стал легендой! Он был коллегой для единиц ещё живущих, учителем для сотен ещё работающих хирургов и должен остаться примером профессионального отношения к врачебному долгу для сотен тысяч амурчан, выбравших для себя медицину в качестве призвания», – отметил экс-главврач городской больницы Сергей Петрухин.