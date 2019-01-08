Пошла волна тотальной проверки качества бензина: обзор прессы

Пойманы участники банды фальшивомонетчиков; появились гаджеты, которые не дадут водителю уснуть за рулем; каждый может стать добровольным сотрудником ГИБДД. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала «Российская газета» с автоновостями, мимо которых не могу пройти, поскольку сам автомобилист. Пишут о «народной инспекции». Что это означает: скачав спецприложение, каждый может стать добровольным сотрудником ГИБДД. Зафиксировав на своем телефоне любое нарушение ПДД, вы можете отправить свидетельство в дорожную полицию, и это сообщение станет основанием для вынесения приговора. Снятые обычным способом свидетельства, в расчет не берутся. А вот если со спецприложения – тогда берегись, нарушители! Вот представляю, что сейчас начнется: госавтоинспекцию завалят самодельными кинушками!

Вам статья

В другой статье этой же газеты говорится о том, что Госдума ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Таковых ежегодно, по статистике, около 300 тысяч человек. Отныне нарушителям грозит лишение свободы до 9 лет.

Далее – если на автотему – говорится о грядущей волне тотальной проверки качества бензина. Пишут, что начало этих проверок показало неутешительные результаты: каждый 10-й литр – фальсифицирован!

Также в номере

И еще в «Российской газете» рассказывается о поимке 30 участников банды фальшивомонетчиков. Абсолютная идентичность настоящим купюрам. Разные серии, сменные номера, защитные металлические полоски, спецбумага с водяными знаками. Продавались фальшивки по цене примерно 40 % от номинала. Сколько фальшивых банкнот было изготовлено, неизвестно. Пока говорится только о десятках миллионов. Так что проверьте свои деньги. Хотя… Пишут же, что отличить невозможно.

Не пропусти

«Российская газета-Неделя». Здесь о том, как 15 лет назад никому неизвестный Марк Цукерберг взял чужие деньги, чужую идею, чужой цифровой код и стал миллиардером. Если поточнее, то сегодня он пятый в мировом списке Forbes с состоянием в 70 миллиардов долларов. Под заголовком «Четыре скелета в шкафу Цукерберга» вы прочтете подробности о том, о чем я только что сказал, – как он взял чужие деньги ну и т.д.

Тут в чем дело… Главное, не просто взять чужое, как обычный гопник, а что взять, где и у кого.

Также в номере

Еще в «Неделе» следует прочесть о гаджетах, которые не дадут водителю уснуть за рулем. Например, наденешь на палец колечко, и, как только глаза начнут слипаться, оно начнет вибрировать. А то еще кепку специальную можно надеть. Как только начнет голова клониться, раздастся такой звук, что даже крик петуха покажется нежной мелодией. Правда, стоит кепка 10 тысяч рублей, но ведь главное в безопасности.

Если отвлечься от технических новинок, то вам будет интересно прочесть о любви Мейерхольда к Зинаиде Райх. Роковая женщина, бывшая жена Сергея Есенина. В катаевском «Алмазном венце» рассказывается, что поэт так и не избавился от любви к ней. У всех, кого я назвал, – страшная судьба. Но у нас – пятница, надо бы закончить обзор чем-то жизнеутверждающим.

На посошок

«Комсомольская правда». Пройдусь по заголовкам. «Суд назначил Кокорину и Мамаеву дополнительное время отсидки». «Мелочные чиновники просят старика вернуть три копейки». «Говорят, хлеб может подорожать на 20 %». «90-е годы растянулись. Нужно возвращать УБОП!». «Новая смертельная игра подростков «Подожги друга».

Ну, как-то так. Жизнеутвердились?