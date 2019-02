На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

По сложившейся традиции, право представлять Россию на «Евровидении» выбирали члены компетентного жюри, а не телезрители. Поможет ставить номер певцу Филипп Киркоров и его команда. В этом же составе команда уже выступала в 2016 году в Стокгольме, когда Лазарев занял 3 место.

В СМИ слухи о том, что на песенный конкурс поедет Сергей Лазарев появились в январе 2019 года. Сам певец и его команда до последнего опровергали слухи.

Свое участие в конкурсе подтвердил и сам исполнитель в своем Инстаграме: «Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае)».

Многие поклонники певца обрадовались этому факту: «Это здорово! Мы верим в тебя! Ты сделаешь их всех там, ты крут и это даже не обсуждается!», «Даже слов нет, чтоб выразить свою радость», «Если не победишь – можешь не возвращаться. Хотя, возвращайся, мы тебя любим», «Поздравляю, Сергей! Обязательно буду болеть за Вас! И, конечно, буду ждать потрясающий номер с великолепной песней!»

«Это решение было принято телеканалом "Россия-1" и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на "Евровидение". Честно говоря, я на тот момент сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими», – заявил артист в эфире телеканала «Россия-1».

На «Евровидение-2017» в Киеве Россия направила певицу Юлию Самойлову, однако украинские власти отказали девушке в праве на въезд в страну. Самойлова все же выступила на «Евровидении-2018» в Лиссабоне, но не смогла пройти в финал.

Однако не все обрадовались тому, что на конкурс поедет Сергей Лазарев. Например, Иосиф Пригожин выразил свое недовольство ситуацией. Продюсер отмечает, что ему все равно, кто от России отправится в Тель-Авив. Но он считает, что ехать на конкурс нужно было кому-нибудь другому. Пригожин искренне недоумевает, зачем это Лазареву, уже участвовавшему в конкурсе и доказавшему всем, что он настоящий артист? Ведь, как подчеркивает продюсер, чтобы ехать на «Евровидение», нужно быть уверенным, что станешь лучшим.

В России это не первый случай, когда на конкурс второй раз едет тот же певец. Дима Билан дважды представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение». В 2006 году он выступил с песней Never Let You Go, заняв второе место, а в 2008-м – с песней Believe, одержав победу и став первым российским исполнителем, победившим на «Евровидении».

В этом году музыкальный конкурс пройдет в Тель-Авиве. В борьбе за победу сойдутся участники из 42 стран.