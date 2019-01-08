Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:13 0

Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Времена города»

Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Времена города»

8 февраля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Времена города». Выпуск посвящен проекту «Золотая миля». В программе примет участие руководитель дизайнерского агентства Петр Стрелец. Ведущий Алексей Воскобойников.

«Разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире Екатерина Кузьмина – в программе «Без ансамбля».

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo_blg/

Просмотров всего: 76

#СМИ

распечатать


Общество

Пошла волна тотальной проверки качества бензина: обзор прессы
Общество

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – почему переехала библиотека «Молодежная»

Общество

России необходимы юристы по космическому праву: обзор прессы
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» радиосериал «Амурские волны»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь