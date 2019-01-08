Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Времена города»

8 февраля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Времена города». Выпуск посвящен проекту «Золотая миля». В программе примет участие руководитель дизайнерского агентства Петр Стрелец. Ведущий Алексей Воскобойников.

«Разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире Екатерина Кузьмина – в программе «Без ансамбля».

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).



Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.