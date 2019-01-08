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сегодня, 08:10 10

Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ

Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое одобряет предложение о заключении соглашения между Россией и Китаем об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган – Хэйхэ. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Отмечается, что пункт пропуска Кани-Курган включён в список приоритетных экспортно ориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Предполагается, что пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Срок ввода его в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта будет круглосуточным.

Открытие автомобильного пункта пропуска Кани-Курган будет способствовать развитию международного сотрудничества и торговли между Россией и Китаем. Ранее Амур.инфо сообщало, что на его возведение правительство Российской Федерации в 2019 году выделяет 1,6 миллиарда рублей.

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#Китай #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Тул

    Тул
    2 часа назад

    "68 легковых автомобилей" )))))))))))) и кто там собирался и мечтал на своем авто????

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Тул

    кто там собирался и мечтал на своем авто????



    Ну на своем вряд-ли. А вот какой-нибудь слуга на машине (купленной и содержащейся за счет хозяина) очень может быть.

  • 028rus

    028rus
    51 минута назад

    Скоро будем машины не с японии везти, а с китая)))

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад



    ~~Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ



    А я так переживал, что не разрешат. )))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    28 минут назад

    Oldlord



    ~~Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ



    А я так переживал, что не разрешат. )))



    ну да а то как же мы поедем???

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    18 минут назад

    Проект был без пункта пропуска? А асфальто-бетонное покрытие запланировали? Или Димон позже одобрит....?

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord



    ~~Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ



    А я так переживал, что не разрешат. )))



    ну да а то как же мы поедем???



    А что я там забыл? О_О



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    14 минут назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord



    ~~Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ



    А я так переживал, что не разрешат. )))



    ну да а то как же мы поедем???



    А что я там забыл? О_О



    не знаю что забыл, но поехать со мной клялся.

    сьехал значит..

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    не знаю что забыл, но поехать со мной клялся.

    сьехал значит..



    Я же тогда не знал про твои стандарты. (



    Смысл теперь ехать?



    Да и не хочу я через этот мост!



    Канатку лучше подождём.



    К тому времени я и маньячить уже не смогу - тебе спокойнее со мной будет. )



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    9 минут назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    не знаю что забыл, но поехать со мной клялся.

    сьехал значит..



    Я же тогда не знал про твои стандарты. (

    Смысл теперь ехать?

    Да и не хочу я через этот мост!

    Канатку лучше подождём.

    К тому времени я и маньячить уже не смогу - тебе спокойнее со мной будет. )



    не бойся, тебе со мной всегда будет спокойно.

    и маньячить отучишься)

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