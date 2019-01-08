~~Правительство РФ одобрило решение об установлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ

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Отмечается, что пункт пропуска Кани-Курган включён в список приоритетных экспортно ориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Предполагается, что пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Срок ввода его в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта будет круглосуточным.

Открытие автомобильного пункта пропуска Кани-Курган будет способствовать развитию международного сотрудничества и торговли между Россией и Китаем. Ранее Амур.инфо сообщало, что на его возведение правительство Российской Федерации в 2019 году выделяет 1,6 миллиарда рублей.