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8февраля
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сегодня, 01:29

Гороскоп на 8 февраля: Раки поверят в себя, а Весам стоит быть внимательными

Гороскоп на 8 февраля: Раки поверят в себя, а Весам стоит быть внимательными

Восход Солнца: 07:53
Заход Солнца: 17:34
Солнце в Водолее.

Овен. Вероятна вялость, плохое самочувствие. Некоторые из представителей этого знака могут услышать жалобы близких на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности.

Телец. Тельцу в этот день не стоит заключать контракты «на словах». Все должно подписываться документально – с подписями и печатями.

Близнецы. Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру.

Рак. Вера в себя - одна из самых главных составляющих успеха, поэтому не падайте духом, делайте так, как считаете нужным.

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Лев. Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных.

Дева. Девам не стоит расстраиваться, если в эту пятницу Вас завалят делами. Звезды подсказывают, что вы справитесь с ними быстро, либо сами обстоятельства вынудят вас поставить в них точку.

Весы. Весам стоит с самого утра быть начеку. Звезды советуют отказаться от любой созидательной деятельности, так как в эти сутки она либо невозможна, либо даст малопредсказуемый и неконструктивный эффект.

Скорпион. Неплохой спокойный день, подходящий для того, чтобы навести порядок в делах, завершить то, что было начато раньше. Будет возможность поговорить о чем-то интересном, обсудить важные вопросы с коллегами, удачно провести деловые встречи.

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Стрелец. Стрельцов ожидает не только любовное свидание со всеми вытекающими последствиями, но и внезапная прибыль. Причем, все это может случиться одновременно.

Козерог. Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям.

Водолей. Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно.

Рыбы. Проведите день в домашнем кругу. Если же работа не позволяет, то уделите семье хотя бы пару часиков своего времени. Звезды также советует провести эту пятницу в спокойствии.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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