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8февраля
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Гороскоп на 8 – 14 февраля

Гороскоп на 8 – 14 февраля

Эта неделя пройдет бодро и динамично. Марс в Овне в соединении с Ураном придаст ускорение многим жизненным процессам. Может возникнуть просто непреодолимое желание выполнить «пятилетку» за неделю, развить бурную деятельность.

В это время будет весьма эффективна стратегия «бури и натиска», но все-таки лучше заниматься теми делами, которые могут быть закончены быстро, не требуют большой усидчивости и кропотливости. Овны, Львы и Стрельцы, рожденные в третьей декаде, почувствуют прилив сил и энергии, но Овнам следует быть осторожнее, так они в большей степени будут склонны к импульсивным поступкам.

Астролог Анна Вольницкая считает, что 8 февраля достигнет своего максимума взаимодействие Солнца и Юпитера. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и его астрологический символизм так же соотносится с этим качеством, то есть расширением, увеличением. Связь Солнца и Юпитера побуждает нас действовать так же масштабно, с размахом. В целом это может быть весьма позитивный и удачный день, когда можно получить помощь и поддержку, завести полезные знакомства, заключить выгодные сделки, расширить сферу своего влияния и повысить уровень жизни. День благоприятен для всего, что связано с путешествиями, заграницей, иностранцами, СМИ, рекламой, пиаром, презентациями, влиятельными людьми, дорогими вещами. Хороший период для Водолеев, Стрельцов, Весов и Овнов, рожденных во второй декаде.

9 и 10 февраля мы будем жить в режиме ошпаренной кошки.

Вторая половина дня 11, 12 и 13 февраля пройдут более спокойно. Луна в Тельце может выдвинуть на первый план вопросы финансов, покупок и приобретений. В эти дни больше шансов приобрести качественные, надежные вещи, которые прослужат вам долго. Неплохо также посвятить эти дни заботе о своем теле (сходить на массаж или к косметологу). По возможности провести эти дни спокойно, не напрягаться самому и не напрягать окружающих.

14 февраля мы можем испытывать потребность в общении, получении новой информации. И даже если сами не стремимся к этому, то наш телефон все равно может буквально разрываться от звонков, а сообщения на почту и в социальные сети приходить один за одним. Беспокойные дни, много суеты и «движухи», когда хватаемся за все и сразу. В идеале лучше заниматься какими-то мелкими, незначительными делами, не планировать и не затевать что-то масштабное. Общение тоже желательно дозировать, чтобы не перегрузить свою нервную систему. Эти дни хорошо подходят для решения вопросов, связанных с поездками и учебой.

Астролог Анна Вольницкая

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