Николай Неведомский может покинуть пост главы Амуризбиркома

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В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказался проект постановления избирательной комиссии Амурской области, согласно которому, Николай Неведомский может покинуть пост председателя. Проект документа датирован 7 февраля.

«Рассмотрев заявление Неведомского Н.А. об освобождении его от должности председателя, избирательная комиссия Амурской области, в соответствии с п. 13 ст. 28 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 20 закона Амурской области "Об избирательной комиссии Амурской области", ст. 16 Регламента избирательной комиссии, избирательная комиссия Амурской области постановляет: 1. Освободить от должности председателя избирательной комиссии Амурской области Неведомского Николая Алексеевича. 2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации», – говорится в проекте документа.

Информацию об этом в избирательной комиссии Амурской области пока не комментируют.

Николай Неведомский несколько лет возглавлял аппарат губернатора Амурской области. С мая 2010 года работал главой администрации Благовещенска, затем стал заместителем председателя правительства Амурской области. В начале июня 2011 года ушел в отставку, уступив место главы администрации Павлу Березовскому.

В 2011 году Николай Неведомский стал председателем Амурской областной избирательной комиссии.

Николай Неведомский является автором памятника казакам-первопоселенцам, установленного в Благовещенске в 2013 году; автором памятника Герою России Пешкову, который установили в 2016 году в селе Возжаевка Белогорского района; скульптурной композиции «Невозмутимый кот», установленной на набережной Амура в Благовещенске в 2015 году; памятника «Строителям Байкало-Амурской магистрали 1932–1936 и 1972–1976 годов посвящается»; барельефа памяти народного художника России Александра Тихомирова.