Амурчанку будут судить за кражу, совершенную с особым цинизмом

Амурчанин на время оставил пожилую маму на попечении дальней родственницы. Вернувшись, мужчина обнаружил, что помощница сбежала, забрав с собой деньги и оставив беспомощную бабушку-инвалида.

Воспользовавшись тем, что мужчина уехал на несколько дней на лечение в областной центр, дальняя родственница похитила деньги из кармана куртки, висевшей в шкафу в квартире потерпевшего. Общая сумма ущерба составила 14 500 рублей. С похищенными деньгами злоумышленница скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, сообщает амурское управление МВД России.

Потерпевший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщину нашли и задержали. В отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следователи следственного отдела МВД России по Сковородинскому району окончили работу над уголовным делом в отношении 33-летней жительницы поселка Ерофей Павлович. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.