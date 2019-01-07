Благовещенский политехнический колледж провел День науки

В Благовещенске почти 800 школьников и студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню российской науки. Мастер-классы, брейн-ринги и встречи проходили в Благовещенском политехническом колледже, где открылся фестиваль наук.

Восьмиклассник Михаил Скуратов увлекается изучением полезных ископаемых уже третий год. Сначала начал изучать географию, месторождения, а теперь хочет связать свою жизнь с геологией. На фестивале парня привлек мастер-класс именно по этому направлению. Здесь школьники смогли рассмотреть образцы минералов и нефти, а также увидеть, как протекают химические взаимодействия. «Люблю изучать, люблю смотреть, самое интересное, что это все взято из глубин земли. Хотелось бы даже открыть какой-нибудь свой камень!» – признается Миша.

В соседнем классе ребята знакомились с другой наукой – геодезией. Изучили приборы, помогающие исследовать форму и размеры Земли. Всего в преддверии Дня науки в политехническом колледже провели три десятка мероприятий для школьников и студентов. Впервые мероприятие приобрело такой размах. Кроме мастер-классов, в колледже провели интеллектуальные турниры и встречи с научными сотрудниками, которые поделились с ребятами своими знаниями.

«Это мероприятие нацелено не только на наших студентов, но также школьников, наших сотрудников, которые занимаются научной деятельностью. Такие встречи планируют сделать ежегодными и привлекать к участию другие колледжи», – говорит директор Благовещенского политехнического колледжа Ирина Афанасенко.

Популярное направление – робототехника. Здесь ребята отрабатывают навыки программирования. Те, кто постарше, переходят на электронику. С этими работами они участвуют в различных олимпиадах и конкурсах, которые проходят и за пределами Амурской области. «Огромная возможность для ребят поездить, побывать в разных городах, познакомиться с другими детьми. Они даже создают свои команды, работают совместно. Знакомство – это самое главное в этом деле», – уверен преподаватель студии молодежного инновационного творчества Тимофей Пименов.

Фестиваль науки в политехническом колледже организовали при поддержке министерства образования и науки Амурской области. Организаторы пообещали сделать его ежегодным.