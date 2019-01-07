Жительница Благовещенска выявила загрязнение реки

В Амурской области специалисты природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора выясняют, какими отходами загрязнили речку, протекающую неподалеку от Новотроицкого шоссе в Благовещенске. Горожанка, которая обнаружила загрязнение, предполагает, что это были опасные химические вещества.

«Вот речушка, которая протекает под этим мостиком. И вот испарение, конденсат остался, поскольку эта желтая жижа втекает в речку», – показывает Эльвира Бажанова. Пар над рекой среди зимы – это не странное природное явление и даже не горячий источник. В воду, считает благовещенка, попали химические отходы. Пострадал неприметный водоем в районе Новотроицкого шоссе, на втором километре велодорожки. Рано утром женщина преодолевала привычный для себя маршрут – несколько раз в неделю она занимается скандинавской ходьбой. Во время прогулки Эльвиру смутил едкий химический запах и пар, заметный издалека.

«Еще когда шли по направлению из города по велодорожке, мы заметили, что поднимается то ли пар, то ли конденсат какой – которого, конечно, не было, потому что река уже была подо льдом и испарений не могло быть в принципе. А когда подошли, все было в клубах пара. Ощущался характерный химический запах, а цвет жидкости настораживал. Такого не может быть в природе», – уверена Эльвира.

В районе, где находится водоем, есть несколько небольших предприятий. Женщина предполагает, что слить отходы в реку могли сотрудники какого-то из них. После странной находки женщина обратилась в областное управление Роспотребнадзора. Там ее направили в Росприроднадзор, где горожанка оставила заявление. О случившемся узнала и природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства уже начали проверку.

«Мы зафиксировали факт того, что в водный объект происходит сброс загрязняющих веществ. По данному факту будет организовано проведение проверки для установления лиц, причастных к этому нарушению, и уже принятие к ним мер воздействия. Мы привлечем специалистов контролирующих органов для того, чтобы выяснить, оказывают ли воздействие эти сбросы на водный объект», – сообщает помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Романченко.

К проверке природоохранная прокуратура привлекла областное министерство природных ресурсов и управление Росприроднадзора. Сотрудники последнего ведомства уже взяли из реки пробы воды. Специалисты проведут анализ, чтобы понять, что же все-таки вылили в реку. Если нарушение подтвердится, виновным грозит штраф. Обычным жителям – в размере от 1 500 до 2 000 рублей, юридическим лицам – до 40 000 рублей. Но сначала виновника предстоит задержать. Возможно, он еще вернется, чтобы снова нанести ущерб природе.