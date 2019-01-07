Амурские судебные приставы помогут взыскать алименты

В среду, 13 февраля, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области пройдет День правовой помощи по взысканию алиментных платежей. Специалисты ведомства подскажут, как добиться получения алиментов.

13 февраля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам исполнения исполнительных документов о взыскании алиментных платежей, устные и письменные консультации, в том числе и по вопросам изменения размера взыскиваемых платежей.

Записаться на прием к приставам можно по телефону в Благовещенске: (4162) 52-12-05. Для получения консультации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.