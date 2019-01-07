В Приамурье при опрокидывании автомобиля погиб человек

В четверг, 7 февраля, на 14-м километре автодороги между Белогорском и Благовещенском произошла авария. Автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В машине находились трое – жители села Новое Белогорского района. В результате ДТП погиб человек. Двоим выжившим помогли выбраться очевидцы и спасатели – сотрудники пожарной части № 21 села Томичи. Огнеборцы отключили аккумулятор разбитой машины, чтобы не допустить ее возгорания. Пострадавших мужчину и женщину доставили в травматологическое отделение больницы Белогорска.

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#ДТП

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Елена Котейко