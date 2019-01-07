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сегодня, 18:05 4

В Белогорске собаку приковали цепью к машине для охраны

В Белогорске собаку приковали цепью к машине для охраны
Фото: www.instagram.com/mreporter_blg

В Белогорске неизвестные, по всей видимости, владельцы автомобиля, приковали собаку к машине, которая стоит на открытой парковке. Вероятно, ее оставили для того, чтобы она охраняла транспортное средство – у соседних машин сняты колеса.

Видео: www.instagram.com/mreporter_blg/

Как показано на видео, собака находится на открытом воздухе. Она прикована к колесу цепью и не может найти защиту от холода. Единственное, что у нее есть, это небольшая подстилка. Как долго животное находится на привязи, неизвестно.

Просмотров всего: 561

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    У воров после поимки надо поснимать ноги.

  • nerro

    nerro
    39 минут назад

    У нас пёс-овчарка был, так он и в 30-градусный мороз спал на будке, вгутрь утеплённой будки не лез. У него подшерсток был очень мощный.

  • Виктория В.

    Виктория В.
    11 минут назад

    Хозяев машины на цепь рядом с их колымагой посадить, пусть сидят и охраняют!!! Зоозащитники Белогорска, спасите собаку!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 минута назад

    Вот не читают белогорцы форум, иначе не сделали бы такого! Додумались же. Пусть пёс им все колёса зассыт)))

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