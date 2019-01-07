В Белогорске собаку приковали цепью к машине для охраны

В Белогорске неизвестные, по всей видимости, владельцы автомобиля, приковали собаку к машине, которая стоит на открытой парковке. Вероятно, ее оставили для того, чтобы она охраняла транспортное средство – у соседних машин сняты колеса.

Видео: www.instagram.com/mreporter_blg/ Как показано на видео, собака находится на открытом воздухе. Она прикована к колесу цепью и не может найти защиту от холода. Единственное, что у нее есть, это небольшая подстилка. Как долго животное находится на привязи, неизвестно.

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#животные #происшествия

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Василий Кленин