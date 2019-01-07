Испытано на себе: благовещенка узнала, зачем горожан зовут на «бесплатное обследование»

Благовещенцы принимают звонки с неизвестных номеров с предложением пройти бесплатное медицинское обследование или бесплатные косметические процедуры. Жительница областного центра Приамурья решила разобраться, что на самом деле предлагают, заинтересовав клиента словом «бесплатно».

По телефону Надежду (имя изменено – Прим.ред.) пригласили пройти бесплатное медицинское обследование. «Проверим ваши сосуды, сердце, позвоночник», – пообещали с незнакомого телефонного номера. Надежда была наслышана о том, что, приняв такое предложение, можно получить обременительный кредит. И решила провести эксперимент.

«Мы договорились о времени приема, я пришла в офис. Меня сразу насторожило то, что у организации, которая занимается, по их словам, медицинской деятельностью, нет вывесок, – рассказывает Надежда. – Второе, что бросилось в глаза, – среди посетителей были одни пенсионеры, человек 15. Видимо, в этом центре делают медицинские процедуры, потому что некоторые люди выходили из кабинета, зажав руку, как после внутривенной инъекции».

Внутри Надежду встретили женщины в белых халатах, стали задавать вопросы, касающиеся здоровья. «Болит ли голова, беспокоит ли давление. Я специально сказала неправду, что у меня межпозвоночная грыжа в пятом-шестом позвонках. А на самом деле совсем в других. Затем мне предложили поставить руки и ноги на какие-то пластины, с помощью которых якобы сканируют организм. Женщина в белом халате развернула ко мне монитор и показывает: у вас межпозвоночная грыжа в пятом-шестом позвонках – то есть, где я сама и указала, а не там, где у меня на самом деле межпозвоночная грыжа», – продолжает женщина.

Надежду пытались уговорить «лечиться». «Я обратила внимание, что у них в кабинетах установлена косметологическая аппаратура, например, вакуумный массажер, аппарат для прессотерапии. Мне так и не смогли внятно объяснить, от чего меня собирались лечить», – говорит Надежда.

Раньше Надежда работала в банке, а сейчас является индивидуальным предпринимателем. Поэтому ее насторожило то, что последовало за убеждением в необходимости лечения. «Стоимость процедур, как мне сказали, может составлять от 120 до 200 тысяч рублей для льготников, для остальных – от 350 тысяч рублей. Причем оплатить можно только путем заключения банковского договора. Мне было очень интересно прочитать условия этого договора, но мне его не дали. Тогда я предложила оплачивать процедуры ежемесячно, наличными. Они сказали, что у них нет кассы. Но у нас есть закон, который обязывает организацию, оказывающую услуги населению, иметь кассу».

«Через какой банк идут расчеты, мне так и не сказали. Сказали только, что "там всего лишь один процент". Я уточнила: "За весь срок или за один день?". Мне снова не ответили. И тогда я заподозрила, что это микрофинансовая организация, раскручивающая людей на заключение кредитных договоров», – подытожила горожанка. Пытаясь усыпить бдительность въедливой клиентки, сотрудники организации стали успокаивать: «Вы можете расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке!» Но Надежда, в прошлом банковский работник, знает, что кредитный договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке. «На мои уточняющие вопросы не отвечали, все время повторяя: "Вы не понимаете, вы не понимаете"», – добавляет Надежда.

Женщина не поддалась на уговоры. Покидая медцентр, в лифте разговорилась с посетительницей. «Она рассказала, что проходит здесь лечение, на которое оформила кредит здесь же, в центре. Сумма – 180 тысяч. Ей сказали, что это льготная цена для нее как для ветерана труда», – отмечает горожанка.

У клиники есть сайт, где перечислены услуги по уходу за телом: обертывание, ультразвуковое исследование, кавитация, криполиз, миостимуляция, вакуум-терапия, прессотерапия и другие. Есть также пустой раздел «Новости». В разделе «О нас» опубликован прейскурант цен на услуги – от 100 до 17 000 рублей. В виде ссылок опубликованы сканы лицензии на осуществление медицинской деятельности и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Также указаны фамилии, имена и отчества восьми врачей. Есть еще раздел отзывов пациентов – все они высказали благодарность врачам за успешное похудение и эффективное лечение. Последний отзыв был оставлен в конце ноября 2018 года.

По странному совпадению на других сайтах нет ни одного негативного отзыва об этой компании. Все авторы отзывов хвалят клинику и рассказывают о том, как они похудели и оздоровились.

О том, что не все клиенты довольны, корреспонденту ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности рассказала жительница Благовещенска. Ее пожилая мама приняла условия, которые, как она теперь говорит, ей навязали. «Когда мама поняла, что добровольно повесила на себя кредитное ярмо, она очень расстроилась. Я предлагала ей обратиться в полицию, но мама наотрез отказалась. Говорит, стыдно, и к тому же, сама подписала этот кредитный договор», – рассказала горожанка.

В полиции Благовещенска подтвердили: действительно, бывают случаи, когда горожане, согласившиеся на бесплатные услуги, затем обращались в полицию, подозревая, что стали жертвами мошенничества. Однако под уголовную статью «Мошенничество» такие ситуации не подходят. Дело в том, что граждане самостоятельно и добровольно принимают условия кредитования.

По телефону, указанному на сайте медицинского центра, корреспонденту Амур.инфо рассказали, что свою деятельность учреждение начало в октябре 2018 года, работают лицензированные врачи по профилям диетология, неврология, терапия. «Оплатить услуги центра можно либо наличностью – в этом случае клиент получает на руки все документы, договор, квитанцию, – либо оплатой банковского кредита, договор заключается в центре. Также можно внести часть суммы наличными деньгами, а оставшуюся сумму оплачивать частями», – прокомментировал мужчина, представившийся руководителем отдела менеджмента Вячеславом Александровичем. О том, откуда центр берет номера для обзвона горожан, Вячеслав Александрович ответил так: «Мы работаем по рекомендации других клиентов, кто-то приходит без записи».

Как бы то ни было, перед тем, как подписывать какие-либо документы, лучше взять время, чтобы в спокойной обстановке подумать и оценить все возможные риски. Не помешает посоветоваться с родственниками – стоит ли соглашаться на недешевые услуги, оправданна ли плата за них? В случае сомнений клиент может проконсультироваться у специалистов по защите прав потребителей.