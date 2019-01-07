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При подрывах затора на Бурее сошло несколько оползней

При подрывах затора на Бурее сошло несколько оползней
Фото: очевидцы

Подрывы затора на реке Бурее в Хабаровском крае привели к сходу нескольких небольших оползней. Уеные опасаются обрушения большой массы грунта. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН доктор географических наук Алексей Махинов.

«При проведении взрывных работ у затора произошло несколько небольших оползней – взрывы довольно существенные. Эти сходы особенно не усугубили ситуацию, но рядом находятся большие скальные выступы, которые угрожают обрушиться, если не при подрывах, то позже», – сказал он.

На этой неделе ученый побывал в составе межведомственной группы на месте затора, сообщает ТАСС. Специалисты вылетали туда на вертолете для оценки ситуации. Махинов добавил, что небольшие оползни также могут сойти весной и летом после таяния снега.

Кроме того, он сообщил, что риск подтопления села Чекунда, а также участков железной и автомобильной дорог сохраняется.

«Основные по мощности паводки на реках с дальневосточным типом водного режима, включая Бурею, приходятся на вторую половину лета-начало осени, в это время ожидаются подтопления куда большие, чем могут быть весной», – напомнил Махинов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года произошло обрушение грунта на реке Бурее в Хабаровском крае. Его объем составил около 24 миллионов кубометров. В результате возникла угроза обмеления реки в районе Бурейского водохранилища, а также подтопления сел выше по течению. На месте работают военные, которые проводят подрывы насыпи для того, чтобы река могла свободно миновать оползень. В пятницу, 1 февраля, его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.

Проведение взрывных работ планируется до 18 февраля. Власти рассматривают вариант расселения Чекунды, на это потребуется порядка 300 миллионов рублей.

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#военные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    7 минут назад

    Если они и были, то вероятно в непосредственной близости от этой "аномалии".Так сфотографируйте их! Или все же просто грунт чуть осыпался.

  • Колян

    Колян
    5 минут назад

    Уеные опасаются обрушения большой массы грунта.

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