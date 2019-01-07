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сегодня, 17:32 0

Амурчане погасили более 100 миллионов рублей долгов по имущественным налогам

Амурчане погасили более 100 миллионов рублей долгов по имущественным налогам
Фото: usinsk.online

Более чем на 103 миллиона рублей сократилась задолженность физических лиц по имущественным налогам – почти с 1 миллиарда рублей до 897,4 миллиона рублей. Таковы итоги акции «Новый год – без долгов», которая прошла в Амурской области с 21 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Как сообщили в налоговой, инспекции области уже рассылают требования на уплату налогов на имущество за 2017 год. Если задолженность не будет уплачена по сроку, указанному в требовании, то дело о принудительном взыскании будет передано в суд. После получения повестки у должника еще есть возможность оплатить долг и явиться в суд с квитанцией об оплате. Если гражданину отправят судебный приказ, то сумма долга увеличится на размер госпошлины. Судебные приставы установят срок для добровольной уплаты. Его нарушение приведет к увеличению долга на сумму исполнительского сбора. Взыскивать долг будут через работодателя (в счет заработной платы) или за счет имущества должника, которому также могут ограничить выезд за пределы России.

У налогоплательщика есть возможность узнать о начисленных суммах налогов, наличии или отсутствии задолженности, уплатить их в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса. Это можно сделать в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России nalog.ru.

Чтобы подключиться к сервису, необходимо единожды прийти в налоговый орган, имея при себе паспорт.

Также убедиться в отсутствии задолженности можно на сайте www.gosuslugi.ru, обратившись в территориальный налоговый орган или ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы». Заплатить налоги позволят такие сервисы налоговой службы, как «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и «Уплата налогов за третьих лиц».

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#налоги

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