На Бурейской ГЭС после взрывов в 3 раза вырос приток воды
На Бурейской ГЭС значительно вырос приток воды. Ранее он составлял всего 12 кубических метров в секунду, 6 февраля – уже 19. По данным Русгидро, за последние сутки приток вырос более чем в три раза и составил 64 кубометра в секунду.
Уровень водохранилища пока заметно не изменился и по-прежнему составляет 246 метров. Это ниже нормального подпорного уровня.
Ранее Амур.инфо сообщало, что благодаря пропускной способности проделанной протоки поднялся уровень воды в водохранилище. «Риски уменьшения воды для работы гидроэлектростанции и подтопления населенных пунктов на сегодняшний день сняты» – говорил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
На месте оползня на Бурее военные продолжают расширять и углублять пробитую взрывами протоку. Для спрямления русла на участке длиной 60 метров подорвали еще 18 тонн тротила. За последние сутки в район проведения работ вертолеты армейской авиации доставили около 22 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов.
Выполнить работы и восстановить нормальный гидрологический режим на Бурее военные должны до 20 февраля. Сколько стоит операция по освобождению реки от оползня, не сообщается.
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