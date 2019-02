Режиссера «Богемской рапсодии» вычеркнули из номинантов на премию BAFTA

Режиссера фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера исключили из списка номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Такое решение принято после того, как против кинематографиста выдвинули обвинения в педофилии. «Мы считаем подобное поведение совершенно неприемлемым и несовместимым с нашими ценностями», – сказано в заявлении. Кроме того, там отмечается, что Сингер отрицает все обвинения, поэтому его исключат из перечня претендентов, пока дело не будет расследовано.

При этом сама картина «Богемская рапсодия» по-прежнему будет номинирована в категории «Выдающийся британский фильм». Другие кандидаты на премию, работавшие над кинолентой, также останутся в списке.

25 января байопик о Фредди Меркьюри вычеркнули из перечня номинантов ЛГБТ-премии GLAAD в связи с педофильским скандалом. Организаторы мероприятия заявили, что Сингер попытался оправдать себя, «неправомерно используя слово "гомофобия" для отвлечения внимания от обвинений в сексуальном насилии».

23 января стало известно, что еще четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчес-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте, сообщает «Лента.ру».

Сингер назвал все обвинения гомофобной клеветой и обвинил жертв в том, что они хотят нажиться на успехе «Богемской рапсодии».

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA, англ. The British Academy of Film and Television Arts) – независимая общественно-благотворительная организация Великобритании, а также собственно награды, которые вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства. Эта премия считается репетицией Оскара.