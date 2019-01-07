Александру Ревве угрожают за шутку о Децле, которую он исполнил 15 лет назад

Поклонники скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого (более известен как Децл) атаковали популярного актера и шоумена Александра Ревву. Оказалось, что пятнадцать лет назад Ревва неудачно пошутил в КВН по поводу смерти музыканта.

Наделавшее шума выступление Реввы произошло15 лет назад, когда резидент Comedy Club выступил на КВН с кавер-версией на суперхит Децла «Вечеринка». Именно там юморист и спел по поводу гибели рэпера. «Вечеринка у Децла дома! Пришли почтить память ребята со всего района!», – спел Ревва. После гибели музыканта запись разлетелась по всему Интернету.

Фанаты Децла были в ужасе от такого юмора. Они посчитали, что Александр Ревва проклял Толмацкого, и убеждены, что юмориста обязательно настигнет возмездие. Комментарии с угрозами стали появляться инстаграме актера. «Ты проклял Децла, живи теперь с этим», «Берегись кармы», «Сейчас видео в сети популярно, где ты поешь лет 15 назад об умершем Децле. Теперь берегись кармы, конь», «Ты никогда мне не нравился, еще и такую чушь пел со сцены», «Скоро и тебе это аукнется», – пишут комментаторы.

Сам Ревва пока никак не ответил на выпады недоброжелателей, сообщает «Дни.ру».