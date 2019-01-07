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7февраля
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сегодня, 16:48 0

Амурчанина осудили за покупку почти 2,5 килограмма марихуаны

Амурчанина осудили за покупку почти 2,5 килограмма марихуаны
Фото: ru.depositphotos.com

Серышевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Красная Поляна. Мужчину обвиняли в незаконном приобретении и хранении марихуаны, а также в изготовлении и хранении гашишного масла.

По данным следствия, 29-летний безработный житель села Красная Поляна Серышевского района в сентябре 2018 года приобрел марихуану массой 2 463 грамма. Кроме этого, мужчина изготовил смесь табака с гашишным маслом с целью личного потребления. Наркотики изъяты сотрудниками полиции во время задержания.

На момент рассмотрения уголовного дела сельчанин был осужден Серышевским районным судом по статье «Кража» к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, которое он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#происшествия #суды

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