Серийный угонщик помог амурчанке вытащить автомобиль из грязи и скрылся на нем

В законную силу вступил приговор Тамбовского районного суда в отношении 28-летнего мужчины, угонявшего чужие автомобили. Суд назначил ему 7 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу потерпевших взыскан и причиненный преступлениями ущерб.

Установлено, что ранее судимый житель Тамбовского района летом 2017 года со двора многоквартирного дома в селе Тамбовка угнал необорудованный сигнализацией автомобиль Toyota Corona. Покатавшись на нем некоторое время, он столкнул автомобиль в кювет на трассе сообщением Тамбовка – Екатеринославка – Константиновка, облил бензином и поджег. В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, потерпевшей причинен значительный материальный ущерб.

Осенью того же года осужденный попытался угнать стоящий на проезжей части у одного из домов села Тамбовка автомобиль Toyota Corolla, но не сумел его завести.

Позже мужчина в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района вызвался оказать помощь односельчанке и вытащить застрявший в грязи автомобиль Suzuki Cultus. С разрешения дамы он сел за руль, выехал из грязи и, не останавливаясь, поехал в сторону Благовещенска. В районе села Владимировка у преступника закончился бензин, и он продал похищенную машину проезжающим мимо людям за 7 000 рублей, сообщает областная прокуратура.