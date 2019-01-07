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В Благовещенске работник украл у нанимателя автозапчасти почти на миллион рублей

В Благовещенске работник украл у нанимателя автозапчасти почти на миллион рублей
Фото: www.amur.info

Начальник подразделения одной из торговых фирм Благовещенска похитил путем обмана у своего работодателя товар. Всего он украл 48 наименований различных запчастей на сумму более 909 тысяч рублей.

Мужчину судили в Благовещенском городском суде по обвинению по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере».

Установлено, что в апреле 2017 года подсудимый работал в должности начальника подразделения у индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию автомобильных товаров и запасных частей. Испытывая нужду в деньгах, он решил путем обмана похищать автомобильные запчасти со склада магазина.

Находясь на территории склада на улице Нагорной, подсудимый попросил кладовщика выдать ему автошины, диски литые, аккумуляторы – всего 48 наименований – на общую сумму 909 366 рублей 99 копеек. Он пояснил кладовщику, что данный товар предназначен для постоянных покупателей, а его выдача без оплаты с рассрочкой платежа одобрена директором магазина. При этом вносить плату за данный товар мошенник не намеревался. Введенный в заблуждение кладовщик выдал со склада запрошенные товары.

Подсудимый в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Гособвинитель, потерпевший и представитель потерпевшего были согласны на рассмотрение дела в особом порядке.

В ходе предварительного следствия был также заявлен гражданский иск на общую сумму 909 366 рублей 99 копеек. Ущерб пока возмещен на сумму 30 000 рублей, в связи с чем представитель потерпевшего настаивает на исковых требованиях на невозмещенную сумму.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд обязал взыскать с 879 366 рублей 99 копеек в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сообщает Благовещенский городской суд.

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#криминал #происшествия

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