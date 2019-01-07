Праздновать 45-летие БАМа будут весь год

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел рабочее совещание по вопросам празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В нем приняли участие профильные зампреды и министры региона, представители ДВЖД, а также главы муниципалитетов Приамурья, по территории которых проходит БАМ и где запланировано празднование.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин, предварительный план мероприятий уже сформирован. Часть из них будет проходить в течение всего года, но основные торжества намечены на июль 2019 года.

План будет скорректирован после поездки представителей правительства области, муниципалитетов и железной дороги по территории БАМа. В ее рамках намечено комплексное обследование инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ дорожного хозяйства, а также места проведения праздничных мероприятий. Планируется, что итоговый план утвердят в конце февраля.

Свои мероприятия готовят железнодорожники. Уже известно, что на 45-летие БАМа запланировано движение юбилейных и эстафетных поездов, прибытие в Тынду ветеранов строительства дороги. Кроме того, в рамках празднования предусмотрено оказание поддержки социальным объектам в населенных пунктах на трассе БАМа.

«Я сам немало лет отдал работе на БАМе, поэтому прекрасно понимаю: это очень важная дата. И люди, которые здесь живут и трудятся на железной дороге, должны видеть внимание к себе, к своим населенным пунктам, к перспективам Байкало-Амурской магистрали», – отметил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев.

«БАМ очень важен для нашего региона, поэтому празднование 45-летия должно пройти на высоком уровне. На трассе находится немало населенных пунктов, поэтому наши действия должны быть четко скоординированы. Реализацией мероприятий плана будет заниматься специально созданная рабочая группа. Важно, что 45-летие БАМа – это не только праздничные мероприятия, но и возможность улучшения социальной инфраструктуры», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.