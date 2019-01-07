Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 17

Амурчанка 26 лет ищет сына, не вернувшегося из армии

Амурчанка 26 лет ищет сына, не вернувшегося из армии
Фото: второй слева – Сергей Истомин

Летом 1992 года амурчанка Лидия Кравченко проводила сына в армию. За четыре месяца до демобилизации солдат пропал. Но и спустя 26 лет мама не теряет надежды найти Сергея.

«Мой сын, Сергей Михайлович Истомин, 1974 года рождения, 6 июля 1992 года ушел в армию, из родного села Константиновка. Отправили его служить в Приморье, в город Артем. Он постоянно писал письма, звонил по возможности. Пропал за четыре месяца до демобилизации. Когда в последний раз общались, он мне обещал: "Скоро увидимся!" А потом внезапно пропал», – вспоминает Лидия Михайловна. По ее словам, военные оповестили родителей о пропаже солдата из части, но встретиться с сослуживцами Сергея не разрешили.

За время 26-летнего безвестия Лидия Кравченко обращалась за помощью к ясновидящим. «Две гадалки мне сказали, что он жив, но где – неизвестно», – сказала Лидия Михайловна.

Всех, кто узнал Сергея или себя на фото с ним, просят связаться с редакцией Амур.инфо. Журналисты передадут информацию родственникам амурского солдата.

В областном военкомате, узнав о ситуации с пропажей солдата в 1993 году, сказали, что родственникам Сергея Истомина необходимо обратиться в Министерство обороны Российской Федерации, чтобы ведомство инициировало проверку с анализом архивных документов.

Просмотров всего: 2174

#жизнь #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанина осудили за покупку почти 2,5 килограмма марихуаны
Общество

Серийный угонщик помог амурчанке вытащить автомобиль из грязи и скрылся на нем
Происшествия

В Благовещенске работник украл у нанимателя автозапчасти почти на миллион рублей
В России и мире 5

Родители хотели уволить учительницу из-за фото в купальнике
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    бедная мать

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Не понял: 26 лет родные не обращались официально об объявлении в розыск пропавшего сына? По месту пропажи должно было быть заведено розыскное дело: либо военной прокуратурой, либо ОВД. При чем здесь экстрасенсы? Может, в заявлении о розыске было отказано, так как имелись официальные сведения, что не пропал? АИ! Пишите подробную информацию! Что говорят родственники по поводу объявления в розыск?

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    По ее словам, военные оповестили родителей о пропаже солдата из части, но встретиться с сослуживцами Сергея не разрешили. То есть не разрешили и всё - никто ничего не выяснял и не искал сына?! (((

  • Иван

    Иван
    1 час назад

    как так ждали 26 лет а сейчас проснулись ?????

  • OT

    OT
    1 час назад

    Видимо писменных обращений небыло. Все было в устном обращении. Письменное заявление - это документ, за который должностное лицо несет ответственность по его разрешению. Небыло значит заявления на пропажу и поэтому небыло основания на розыск. Бумага важнее человека.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Если из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    В случае отсутствия военнослужащего на территории части по неустановленным причинам возбуждается уголовное дело по статье 337. Самовольное оставление части или места службы:



    1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, —

    наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

    2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, —

    наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

    3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, —

    наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

    4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше одного месяца —

    наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

    Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.



    Думаю, нам много чего интересного журналисты не рассказали.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    nerro

    Если из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?



    Ну... смотря как пропал. Несколько лет назад так массово бежать стали, вешаться, стреляться...

  • OT

    OT
    43 минуты назад

    Oldlord

    В случае отсутствия военнослужащего на территории части по неустановленным причинам возбуждается уголовное дело по статье 337. Самовольное оставление части или места службы:



    1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, —

    наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

    2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, —

    наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

    3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, —

    наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

    4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше одного месяца —

    наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

    Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.



    Думаю, нам много чего интересного журналисты не рассказали.



    Им просто ничего не известно, а информация в воздухе ими не оставляется

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    32 минуты назад

    Автору необходимо обратиться в военный следственный отдел, в подназоре которого находится (находилась) воинская часть, в которой проходил военную службу Сергей. Уголовное дело по СОЧ по любому приостановлено, однако, по таким делам обязательны розыскные мероприятия, такие как: отсылка запросов в военный комиссариат, в центры занятости, паспортные столы, отделы полиции, информационные службы ж/д перевозок и т.п. Помимо этого, розыскное дело должно быть в полиции района, где дислоцируется войсковая часть.

  • alex 3

    alex 3
    30 минут назад

    nerroЕсли из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?


    да там похоже она уже сама, от многолетнего горя мало помнит к кому и когда обращалась. Сама концов не найдёт, чиновникам это тоже не нужно. Нужен хороший человек который имеет опыт поиска, или военно-патриотический клуб.

  • alex 3

    alex 3
    29 минут назад

    Симонов Константин

    Жди меня, и я вернусь

    Жди меня, и я вернусь.

    Только очень жди,

    Жди, когда наводят грусть

    Желтые дожди,

    Жди, когда снега метут,

    Жди, когда жара,

    Жди, когда других не ждут,

    Позабыв вчера.

    Жди, когда из дальних мест

    Писем не придет,

    Жди, когда уж надоест

    Всем, кто вместе ждет.

    Жди меня, и я вернусь,

    Не желай добра

    Всем, кто знает наизусть,

    Что забыть пора.

    Пусть поверят сын и мать

    В то, что нет меня,

    Пусть друзья устанут ждать,

    Сядут у огня,

    Выпьют горькое вино

    На помин души...

    Жди. И с ними заодно

    Выпить не спеши.

    Жди меня, и я вернусь,

    Всем смертям назло.

    Кто не ждал меня, тот пусть

    Скажет:- Повезло.-

    Не понять не ждавшим им,

    Как среди огня

    Ожиданием своим

    Ты спасла меня.

    Как я выжил, будем знать

    Только мы с тобой,-

    Просто ты умела ждать,

    Как никто другой.

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    alex 3

    nerro

    Если из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?



    да там похоже она уже сама, от многолетнего горя мало помнит к кому и когда обращалась. Сама концов не найдёт, чиновникам это тоже не нужно. Нужен хороший опытный в этом деле человек который имеет опыт поиска, или военно-патриотический клуб.



    Достаточно письменного обращения в военную прокуратуру.



  • жыгули

    жыгули
    27 минут назад

    91-92 мутное времечко в армии,развал ссср,солдаты срывались в бега ,дослуживали в своих республиках.Карабах развернулся,оружие вагонами пропадало.

  • alex 3

    alex 3
    27 минут назад

    Oldlord
    alex 3

    nerro

    Если из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?



    да там похоже она уже сама, от многолетнего горя мало помнит к кому и когда обращалась. Сама концов не найдёт, чиновникам это тоже не нужно. Нужен хороший опытный в этом деле человек который имеет опыт поиска, или военно-патриотический клуб.



    Достаточно письменного обращения в военную прокуратуру.





    отпишутся

  • Oksanna

    Oksanna
    23 минуты назад

    Да и люди разные бывают, и юридически вовсе не грамотные (а тем более в то время). Сейчас это странно выглядит, сейчас есть сми, есть какое-никакое правовое сознание у людей. А тогда...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    21 минута назад

    alex 3
    Oldlord
    alex 3

    nerro

    Если из части пропал солдат до дембеля - это же ЧП. Должны были в розыск объявить. Или не должны?



    да там похоже она уже сама, от многолетнего горя мало помнит к кому и когда обращалась. Сама концов не найдёт, чиновникам это тоже не нужно. Нужен хороший опытный в этом деле человек который имеет опыт поиска, или военно-патриотический клуб.



    Достаточно письменного обращения в военную прокуратуру.





    отпишутся


    Стареешь, Леша.

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь