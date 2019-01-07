Амурчанка 26 лет ищет сына, не вернувшегося из армии

Фото: второй слева – Сергей Истомин

Летом 1992 года амурчанка Лидия Кравченко проводила сына в армию. За четыре месяца до демобилизации солдат пропал. Но и спустя 26 лет мама не теряет надежды найти Сергея.

«Мой сын, Сергей Михайлович Истомин, 1974 года рождения, 6 июля 1992 года ушел в армию, из родного села Константиновка. Отправили его служить в Приморье, в город Артем. Он постоянно писал письма, звонил по возможности. Пропал за четыре месяца до демобилизации. Когда в последний раз общались, он мне обещал: "Скоро увидимся!" А потом внезапно пропал», – вспоминает Лидия Михайловна. По ее словам, военные оповестили родителей о пропаже солдата из части, но встретиться с сослуживцами Сергея не разрешили.

За время 26-летнего безвестия Лидия Кравченко обращалась за помощью к ясновидящим. «Две гадалки мне сказали, что он жив, но где – неизвестно», – сказала Лидия Михайловна.

Всех, кто узнал Сергея или себя на фото с ним, просят связаться с редакцией Амур.инфо. Журналисты передадут информацию родственникам амурского солдата.

В областном военкомате, узнав о ситуации с пропажей солдата в 1993 году, сказали, что родственникам Сергея Истомина необходимо обратиться в Министерство обороны Российской Федерации, чтобы ведомство инициировало проверку с анализом архивных документов.