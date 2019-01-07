Родители хотели уволить учительницу из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в купальнике, которое она выложила в соцсети. Педагог призналась, что за неё заступились родители детей.

По словам Татьяны, к закаливанию её приучил супруг. И на одном из соревнований Татьяна сфотографировалась в закрытом купальнике.

Кому-то из родителей учеников фото не понравилось. Они пожаловались директору, которая посчитала поведение 38-летней учительницы аморальным и заставила написать заявление на увольнение.

«Конечно, реакция людей показалась странной. Было неприятно, неожиданно. Наверное, это доля зависти со стороны тех, кто любит жаловаться на болячки. Но коллеги не критиковали меня, многие даже были не в курсе происходящего», – рассказала Татьяна местному телеканалу «Катунь 24».

Когда о проблеме узнали другие родители, то они встали на защиту педагога.

Фото: vk.com/tana80h

«На следующий день родители из моего класса собрали подписи, написали ходатайство директору, и ситуация благополучно разрешилась», – призналась Татьяна.

Также учительница заявила, что после одного из первых соревнований её приняли в федерацию закаливания и зимнего плавания «Белые медведи». Теперь, по словам женщины, некоторые ученики и их родители тоже ходят закаляться на озеро, сообщает Life.ru.