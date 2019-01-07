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сегодня, 14:10 5

Родители хотели уволить учительницу из-за фото в купальнике

Родители хотели уволить учительницу из-за фото в купальнике
Фото: vk.com/tana80h

В Барнауле учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в купальнике, которое она выложила в соцсети. Педагог призналась, что за неё заступились родители детей.

По словам Татьяны, к закаливанию её приучил супруг. И на одном из соревнований Татьяна сфотографировалась в закрытом купальнике.

Кому-то из родителей учеников фото не понравилось. Они пожаловались директору, которая посчитала поведение 38-летней учительницы аморальным и заставила написать заявление на увольнение.

«Конечно, реакция людей показалась странной. Было неприятно, неожиданно. Наверное, это доля зависти со стороны тех, кто любит жаловаться на болячки. Но коллеги не критиковали меня, многие даже были не в курсе происходящего», – рассказала Татьяна местному телеканалу «Катунь 24».

Когда о проблеме узнали другие родители, то они встали на защиту педагога.

Фото: vk.com/tana80h

«На следующий день родители из моего класса собрали подписи, написали ходатайство директору, и ситуация благополучно разрешилась», – призналась Татьяна.

Также учительница заявила, что после одного из первых соревнований её приняли в федерацию закаливания и зимнего плавания «Белые медведи». Теперь, по словам женщины, некоторые ученики и их родители тоже ходят закаляться на озеро, сообщает Life.ru.

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#жизнь #происшествия #работа

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Комментарии
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  • Румит

    Румит
    2 часа назад

    Запугали всех директоров школ, жалобы по поводу и без. Чтобы не заморачиваться сразу предлагают уволиться.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    ну дак, начни что-то запрещать - не остановишься. одним одно, другим другое кажется.



  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Страна крайностей и твердолобства.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Вполне возможно, что какая-то жиробасина-мамашка одного из учеников, прихлебывая из кружки "Очаково", возмутилась спортивной и бодрой фигурой учительницы. И понеслось.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад



    Кому-то из родителей учеников фото не понравилось.



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