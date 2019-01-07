Под Благовещенском дотла сгорел жилой дом (фото, видео)

Фото: Амурское управление МЧС

В среду, 6 февраля, в нескольких километрах от областного центра, в садоводческом товариществе «Пограничник» села Верхнеблаговещенского, сгорел жилой дом. Без крыши над головой осталась семья из 4 человек. Погорельцы надеются на помощь неравнодушных.

По словам хозяйки дома Марины Батаженко, все произошло у нее на глазах. В этот момент она находилась дома вместе с 14-летним сыном.

«Загорелась розетка, и потом вспыхнул дом. Я была дома с младшим сыном. Очаг возгорания был в комнате у старшего сына: начала плавиться розетка. Пока сбегала выключила электричество, начали тушить – пламя перекинулось внутрь. Проводка у нас была новая, в доме недавно закончили ремонт – доклеили обои. Проводка совершенно новая была, в 2016 году Центральные электросети подключали нас. Все было хорошо, даже сама представить не могу, почему она вспыхнула. Мы строим дом 10 лет, три года как завели второй этаж, а до этого 15 лет жили в съемном жилье», – рассказала женщина.

Марина поделилась, что вместе с домом сгорело все их имущество. Даже ее документы вынести не успели.

«Успели вынести машинку стиральную, кое-что из нательных вещей, а так ничего. Мои документы сгорели. Соседи вызвали пожарных, но у нас очень узкие проезды, и пожарные не смогли подъехать близко, поэтому растянули рукава и тушили», – вспоминает она.

Как сообщили в Амурском управлении МЧС, сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Пограничник» села Верхнеблаговещенского поступило 6 февраля в 17:33. Произошло возгорание частного одноэтажного жилого дома с мансардным этажом. Оперативно к месту пожара прибыли 12 огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1 и № 2 города Благовещенска, а также пять единиц техники. К моменту их приезда дом полыхал открытым пламенем. Огонь распространялся очень быстро из-за большого количества горючих материалов – обшивки дома, натяжных потолков внутри.

Дом уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет. Предварительная причина трагедии: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В ведомстве подтвердили, что из-за узких проездов подъехать к дому близко огнеборцы не смогли. Осложняло тушение еще и то, что район безводный – пожарные машины в том районе заправить было негде, и они по очереди уезжали заправляться водой к ближайшему гидранту за несколько километров.

Во время тушения пожара взорвались два газовых баллона, находящихся в гараже, еще один успели вынести.

По словам Марины Батаженко, предметами первой необходимости им уже помогли. Вместе с мужем и двумя сыновьями она временно разместилась у родственников в Верхнеблаговещенском. Их сгоревший дом восстановлению не подлежит, поэтому, что делать дальше, семья пока не знает.

Те, кто хочет помочь погорельцам, могут перечислить деньги на карту Сбербанка Марины Дмитриевны. Карта привязана к номеру телефона женщины: 8-924-342-79-86.

Фото и видео предоставлены Амурским управлением МЧС