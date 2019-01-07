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сегодня, 13:53 8

В России введут новый вид пенсии – индивидуальный пенсионный капитал

В России введут новый вид пенсии – индивидуальный пенсионный капитал
Фото: Амур.инфо

В Центробанке и Минфине заканчивается работа над пакетом законопроектов, которые введут в России новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. В ближайшее время должно начаться его общественное обсуждение. Только войти в новую пенсионную систему бедные россияне не смогут.

Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал «Российской газете» Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.

Одно из главных отличий нынешней накопительной системы и новой в том, что индивидуальный пенсионный капитал – это собственность работника, дающая ряд преимуществ.

В частности, пенсионный капитал можно будет потратить на лечение.

«Это важная возможность, которая предоставляется будущим законом, – говорит Воронин, – использовать средства ИПК на лечение. Речь идет о действительно тяжелых, угрожающих жизни заболеваниях. Будет утвержден фиксированный список, который подготовит Минздрав. Например, онкологические заболевания. Потому что в таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверное, даже безнравственно. Лучше использовать имеющийся капитал на операцию, лекарства. Единственное ограничение, чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией».

«Поскольку вы собственник, – пояснил также Воронин, – средства будут полноценно наследоваться. Правда, если пенсия уже назначена, причем пожизненно, остаток средств наследоваться уже не сможет. Ведь в этом случае негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или страховая компания берут на себя финансовые риски – они обязаны выплачивать пенсию даже в случае, если индивидуальный капитал будет исчерпан. При этом, если гражданин выберет срочную пенсионную выплату, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам».

Однако, как сообщает сайт News.ru, россиян с низкой зарплатой не будут включать в систему индивидуального пенсионного капитала. Об этом также заявил Юрий Воронин «Российской газете».

По его словам, в настоящее время сумма, ниже которой автоматическое включение в новую пенсионную систему будет исключено, обсуждается.

«Будет сделан водораздел. Самый простой – по уровню заработной платы. Понятно, что до определённого уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, её бы на жизнь хватило», – сказал Воронин .

Он подчеркнул, что граждане с низкой зарплатой могут участвовать в системе только по своему личному заявлению. При этом высокооплачиваемые работники будут включены в систему автоматически, с возможностью добровольного выхода из неё.

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#пенсии #российская власть

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    а проводить эту пенсионную реформу будут те же люди, что провалили предыдущую?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Снова на пенсионерах отыгрываются... "...Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала..." Вот чем, эти фонды (негосударственные), отличаются от "бабушкиного внука", который спешил к ней, да так спешил, что сбил девушку и для "утряски" конфликта, ему нужно 100 тысяч рублей???

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    предыдущую не провалили, она на долгое время была расчитана. просто деньги выгребли у народа на сиюминутные расходы. невтерпеж.

    излюбили народ, измызгали. невтерпеж!

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    надо в генпрокуратуру настрочить, кста.дело Есенина пусть пересмотрят

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Очередной пузырь наших метущихся горе-реформаторов, который также потерпит фиаско, как и все прочие «пенсионные прожекты»! )) Мне как-то более надежным представлялся одно время проект по учреждению в стране Государственного Пенсионного банка, с полной и супер-абсолютной государственной гарантией сохранения вложенных денег в долгосрочный период, с учетом индексации, инфляции и тому подобного таяния денег, бед и катаклизмов… ))

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Вероника Н.

    Очередной пузырь наших метущихся горе-реформаторов, который также потерпит фиаско, как и все прочие «пенсионные прожекты»! )) Мне как-то более надежным представлялся одно время проект по учреждению в стране Государственного Пенсионного банка, с полной и супер-абсолютной государственной гарантией сохранения вложенных денег в долгосрочный период, с учетом индексации, инфляции и тому подобного таяния денег, бед и катаклизмов… ))



    Не может в России быть порядочного банка, по определению...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Sergey_Korenev







    Не может в России быть порядочного банка, по определению...



    Библия запрещает получение роста за ссуду: "Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста" (Исх. 22:25).

    http://voiceofthecalling.com/mks/chronicles/presscenter-rostovshichestvo.html

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Как то звучит не ясно, т.е. с зарплаты еще больше хотят отщипывать у тех у кого она большая, просто назовут что индивидуальная?

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