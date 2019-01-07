Амурчан предупреждают о колбасе с вирусом африканской чумы свиней

В колбасе из Монголии обнаружили вирус африканской чумы свиней. Зараженную продукцию продавали в торговом центре Забайкальского края. Ещё одна партия колбасы с вирусом попала в Бурятию. Там людям успели продать 2,7 тонны продукт, сообщает Амурское управление ветеринарии.

Специалисты управления просят амурчан внимательнее выбирать колбасу. Небезопасная колбаса, фото которой опубликовало областное управление ветеринарии, произведена в городе Улан-Батор, торговое наименование: салями «Улан-Баторская».

Правительство Бурятии 6 февраля информировало, что в список зараженных попали колбасы «Ханский Пир», «Монгольская», варёная «Докторская из Монголии», варёная «Дары Монголии», сообщает ИА REGNUM. Покупателям советовали вернуть такую колбасу в магазин.

Амурской управление ветеринарии отмечает, что случаев заражения человека африканской чумой свиней не зарегистрировано. Считается, что для людей вирус не опасен. Однако, полностью исключить риск учёные не могут. Вирус развивается, могут появляться новые его разновидности.

В Монголии первую вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в декабре 2018 года. Там погибли 85 свиней, ещё 214 животных были уничтожены.