В Приамурье работают более 70 пунктов обогрева

На территории Амурской области сохраняются морозы. Мобильные и стационарные пункты обогрева – их на территории области 76 – готовы оказать помощь населению.

50 стационарных пунктов – это кафе, автозаправочные станции и комплексы. 25 подвижных пунктов – автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям, и один мобильный пункт обогрева.

Для мониторинга обстановки на дорогах и оперативного реагирования для оказания помощи населению дежурство осуществляют 44 оперативные группы. Помочь автомобилистам в случае необходимости готовы 104 человека и 40 единиц техники.

На основании многолетних наблюдений и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных дорожно-транспортных происшествий, в Приамурье на федеральных автодорогах выделено 4 опасных участка, на двух из них существуют крутые спуски и подъемы.

Один участок находится в Архаринском районе – это Урильский подъем протяженностью два километра, с 1 760 по 1 762 километр трассы.

Второй опасный участок расположен в Тындинском районе, в 10 километрах от поселка Джелтулак, с 66 по 73 километр трассы.

Два участка на федеральной трассе подвержены в зимний период гололедице и снежным заносам: это участок с 1 332 по 1 360 километр в Шимановском районе и c 1 563 по 1 600 километр трассы, который проходит в Ромненском и Октябрьском районах.

На автодорогах регионального значения выделено два опасных участка, подверженных в зимний период гололедице и снежным заносам. Это участок автодороги Введеновка – Февральск – Экимчан, с 304 по 306 километр, в Селемджинском районе и дорога Завитинск – Поярково, с 44 по 54 километр, в Михайловском районе.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям области о соблюдении мер безопасности. В зимнее время при планировании поездок на дальние расстояния необходимо: заранее позаботиться о теплоизоляции кузова или хотя бы капота; перед поездкой проверить работу двигателя и аккумулятора; запастись топливом; залить хороший антифриз; утеплить сидения; положить в багажник автомобиля липкую ленту, покрывала для окон или полиэтиленовую пленку, стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку, свечи, термос с горячим питьём.

Телефоны пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.