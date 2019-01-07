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сегодня, 12:56 2

Амурчане хотят снижения тарифов, увеличения декрета и бесплатного лечения

Амурчане хотят снижения тарифов, увеличения декрета и бесплатного лечения
Фото: www.amur.info

Снизить тарифы на ЖКХ, цены на бензин, процент по ипотеке, субсидировать авиабилеты всем дальневосточникам, увеличить количество бюджетных мест в вузах – с такими предложениями хотят обратиться амурчане к президенту России в рамках формирования Национальной программы развития Дальнего Востока.

В четверг, 7 февраля, в Благовещенске состоялось расширенное заседание областной Общественной палаты, на котором обсудили итоги деятельности проекта «Мои идеи – Дальнему Востоку». На заседании присутствовали член Общественной палаты РФ Александр Точенов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

С начала декабря 2018 года в Амурской области в различных организациях отбирались предложения по преобразованию жизни в ДФО, которые затем анализировала экспертная группа.

На заседании были озвучены наиболее актуальные предложения:

  1. – снижение платы за электроэнергию и услуги ЖКХ для населения и малого бизнеса;
  2. – снижение розничных цен на ГСМ;
  3. – субсидирование авиабилетов в центральную часть страны и внутри региона всем жителям региона один раз в два года;
  4. – государственное финансирование санаторно-курортного лечения;
  5. – восстановление системы целевого набора на обучение;
  6. – льготная ипотека со ставкой 5–6 %;
  7. – привлечение узких специалистов с обеспечением служебным жильем и передачей жилья в собственность;
  8. – увеличение количества бюджетных мест в вузах ДФО;
  9. – газификация населенных пунктов Амурской области;
  10. – установление тарифа на вывоз мусора по количеству проживающих;
  11. – сохранение прежнего возраста выхода на пенсию;
  12. – продление срока выплаты по уходу за ребенком с 1,5 до трех лет;
  13. – возобновление работы ФАПов во всех районах области.

Предложение амурчан для Национальной программы развития Дальнего Востока будут озвучены на Восточном экономическом форуме.

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#Дальний Восток

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • evgenii-456

    evgenii-456
    7 минут назад

    трутнев уже всё разъяснил

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 минуты назад

    Из всего перечня заявленного, возможно, будут согласованы, всего четыре предложения, решение которых, относится к полномочиям региона...

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