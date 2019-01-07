Амурчане хотят снижения тарифов, увеличения декрета и бесплатного лечения
Снизить тарифы на ЖКХ, цены на бензин, процент по ипотеке, субсидировать авиабилеты всем дальневосточникам, увеличить количество бюджетных мест в вузах – с такими предложениями хотят обратиться амурчане к президенту России в рамках формирования Национальной программы развития Дальнего Востока.
В четверг, 7 февраля, в Благовещенске состоялось расширенное заседание областной Общественной палаты, на котором обсудили итоги деятельности проекта «Мои идеи – Дальнему Востоку». На заседании присутствовали член Общественной палаты РФ Александр Точенов и губернатор Амурской области Василий Орлов.
С начала декабря 2018 года в Амурской области в различных организациях отбирались предложения по преобразованию жизни в ДФО, которые затем анализировала экспертная группа.
На заседании были озвучены наиболее актуальные предложения:
- – снижение платы за электроэнергию и услуги ЖКХ для населения и малого бизнеса;
- – снижение розничных цен на ГСМ;
- – субсидирование авиабилетов в центральную часть страны и внутри региона всем жителям региона один раз в два года;
- – государственное финансирование санаторно-курортного лечения;
- – восстановление системы целевого набора на обучение;
- – льготная ипотека со ставкой 5–6 %;
- – привлечение узких специалистов с обеспечением служебным жильем и передачей жилья в собственность;
- – увеличение количества бюджетных мест в вузах ДФО;
- – газификация населенных пунктов Амурской области;
- – установление тарифа на вывоз мусора по количеству проживающих;
- – сохранение прежнего возраста выхода на пенсию;
- – продление срока выплаты по уходу за ребенком с 1,5 до трех лет;
- – возобновление работы ФАПов во всех районах области.
Предложение амурчан для Национальной программы развития Дальнего Востока будут озвучены на Восточном экономическом форуме.
Просмотров всего: 286