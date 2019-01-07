По данным проверки, Сергей Завьялов, будучи депутатом, предоставил недостоверные сведения о доходах

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В распоряжении Амур.инфо оказалась копия документа, согласно которому глава региона Василий Орлов 21 декабря 2018 года предлагал Благовещенской городской думе принять решение о применении к депутату Сергею Завьялову юридической ответственности в виде досрочного сложения его полномочий «в связи с утратой доверия».

Основанием для такого предложения стали результаты проверки, которую провели в управлении государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области. Ранее Амур.инфо сообщало, что либерал-демократ «по собственному желанию» сложил полномочия. Его заявление рассмотрели на заседании Думы 31 января.

Проверку областные власти проводили на основании информации, полученной от Благовещенской городской думы.

«В ходе проверки установлены факты предоставления Завьяловым С.В. недостоверных сведений о доходах

(не отражена информация о наличии в собственности 4 единиц техники;

о срочных обязательствах финансового характера в отношении 4 юридических лиц на общую сумму 91 712 926, 34 рублей;

не отражены сведения о 14 счетах в банковских организациях и остатках на них денежных средств на общую сумму 1 416 608 рубля;

не указана информация о полученном доходе от размещения денежных средств на счетах в банках в размере 385 856 рублей;

не представлена выписка о движении денежных средств по счету (…) в ПАО «Промсвязьбанк» в связи с поступлением на указанный счет денежных средств в 2017 году в размере 66 344 585,62 рубля)». – сообщается в письме от главы региона.

По информации Амур.инфо, данный документ был отозван, а документы отправлены на дополнительную проверку.

В декларации депутата за 2017 год, опубликованной на сайте Благовещенской городской думы, было указано, что Сергей Завьялов владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами, нежилым помещением, легковыми автомобилями Toyota Land Cruiser и Lexus GX 460. Из спецтранспорта в его собственности находятся: тягач, автомобильный кран, катер, моторная лодка, полуприцеп, бульдозер, экскаватор. В пользовании находится квартира площадью 107,6 квадратных метра.

Задекларированный годовой доход – 683 200 рублей. Супруга Сергея Завьялова владеет квартирой, автостоянкой и земельным участком.

Сам Сергей Завьялов связывает внимание инспекторов к полноте и достоверности сведений о его доходах с корпоративным спором. По информации из открытых источников, спор касался руководства и распоряжения средствами «Дальневосточной горнорудной компании "БИТЭ"», в которую китайские инвесторы вложили 3 432 800 долларов США. Дела на этот счет рассматривались в Арбитражном суде Амурской области.

«У меня существует корпоративный спор в компании с моим участием. Оппоненты в ходе судебных разбирательств полностью проигрывают спор – решения судов и возбуждения уголовных дел по фактам действий, которые они незаконно произвели, это подтверждают. Но оппоненты постоянно указывают в судах и прочих заявлениях, что они проигрывают и ничего не могут сделать, потому что я депутат и якобы оказываю давление на следственные органы и суд. Мне это изрядно надоело, я решил убрать этот довод и показать им, что я способен вести спор и без этого статуса, которого у муниципального депутата нет.

Я обсудил в партии этот момент, и мы совместно решили, что будет неплохо передать мой мандат следующему молодому, необстрелянному политику от нашей партии. Тем более срок моих полномочий заканчивается через 3-4 месяца – осенью состоятся очередные выборы в городскую думу. Моя жёсткая позиция в думе по поводу АКС и возврата прямых выборов мэра многим не нравится. Но уйду я, и следующий депутат от ЛДПР продолжит аналогичную деятельность по защите прав жителей города. Мы решили, что я сконцентрируюсь на партийных проектах, учитывая, что Андрей Кузьмин сейчас работает в Госдуме и не может уделять много времени работе в Благовещенске», – сообщил Амур.инфо экс-депутат.