По центральным улицам Свободного пронеслась косуля

Утром в четверг, 7 февраля, по Свободному проскакала дикая косуля. Житель города сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что животное оказалось в самом центре – на улицах 40-летия Октября и Подгорной.

«Я в командировке сам нахожусь, косулю утром увидела моя жена, – рассказал свободненец. – Гуляла практически в самом центре, около железнодорожного техникума, здания полиции». Редкого гостя заметило немало свободненцев. В соцсетях появляются различные фотографии с косулей.

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Василий Кленин