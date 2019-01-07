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7февраля
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сегодня, 11:46 3

По центральным улицам Свободного пронеслась косуля

По центральным улицам Свободного пронеслась косуля
Фото: www.amur.info

Утром в четверг, 7 февраля, по Свободному проскакала дикая косуля. Житель города сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что животное оказалось в самом центре – на улицах 40-летия Октября и Подгорной.

«Я в командировке сам нахожусь, косулю утром увидела моя жена, – рассказал свободненец. – Гуляла практически в самом центре, около железнодорожного техникума, здания полиции».

Редкого гостя заметило немало свободненцев. В соцсетях появляются различные фотографии с косулей.

Просмотров всего: 857

#животные #природа #Свободный

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    За последние 100 лет в Свободном, видимо, мало что изменилось. Федор Чудаков писал, что в начале века в Алексеевске (будущем Свободном) также запросто в центре города можно было встретить (и подстрелить) косулю :)

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Явись, лесной олень,

    По моему хотенью,

    Умчи меня, олень,

    В свою страну оленью,

    Где сосны рвутся в небо,

    Где быль живёт и небыль,

    Умчи меня туда, лесной олень.

    (с)

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...надеюсь что никакой идиот ей не причинил зла...

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