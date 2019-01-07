Амурские выпускники получат медали, если сдадут ЕГЭ на 70 баллов и выше

Результаты ЕГЭ учтут при выдаче аттестата с отличием. Вступил в силу новый порядок, разработанный Минпросвещения РФ. Накануне по данной теме в министерстве образования и науки Амурской области прошло видеосовещание с представителями органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

Как было отмечено, с этого года выпускникам закончить учебу на отметки «отлично» и успешно пройти государственную итоговую аттестацию недостаточно для получения соответствующего аттестата. Чтобы подтвердить аттестат с отличием, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и профильной математике как минимум на 70 баллов. В случае если выпускник сдает экзамен по математике базового уровня, ему нужно получить за работу отметку «отлично».

«Необходимость таких изменений назрела давно. Поэтому принятое федеральным Министерством просвещения решение не стало сюрпризом. Наоборот, это правильно и логично. И нашим выпускникам не нужно бояться. Если знания в школе усвоены надежно, то показать хороший результат на экзаменах не составит труда», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Изменения коснулись и девятиклассников. В 2019 году аттестат об основном общем образовании с отличием будет выдаваться только тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию. То есть в рамках ОГЭ они должны набрать минимальное количество баллов без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации.

В заключение совещания представителям органов местного самоуправления рекомендовано провести по данной теме информационно-разъяснительную работу с педагогами, родителями и самими школьниками, сообщает минобрнауки региона.