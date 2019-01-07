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сегодня, 11:39 4

Амурские выпускники получат медали, если сдадут ЕГЭ на 70 баллов и выше

Амурские выпускники получат медали, если сдадут ЕГЭ на 70 баллов и выше
Фото: www.1obl.ru

Результаты ЕГЭ учтут при выдаче аттестата с отличием. Вступил в силу новый порядок, разработанный Минпросвещения РФ. Накануне по данной теме в министерстве образования и науки Амурской области прошло видеосовещание с представителями органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

Как было отмечено, с этого года выпускникам закончить учебу на отметки «отлично» и успешно пройти государственную итоговую аттестацию недостаточно для получения соответствующего аттестата. Чтобы подтвердить аттестат с отличием, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и профильной математике как минимум на 70 баллов. В случае если выпускник сдает экзамен по математике базового уровня, ему нужно получить за работу отметку «отлично».

«Необходимость таких изменений назрела давно. Поэтому принятое федеральным Министерством просвещения решение не стало сюрпризом. Наоборот, это правильно и логично. И нашим выпускникам не нужно бояться. Если знания в школе усвоены надежно, то показать хороший результат на экзаменах не составит труда», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Изменения коснулись и девятиклассников. В 2019 году аттестат об основном общем образовании с отличием будет выдаваться только тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию. То есть в рамках ОГЭ они должны набрать минимальное количество баллов без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации.

В заключение совещания представителям органов местного самоуправления рекомендовано провести по данной теме информационно-разъяснительную работу с педагогами, родителями и самими школьниками, сообщает минобрнауки региона.

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#закон #школа

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    пусть сами учителя на эти балы напишут

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Кому нужны эти медали? Так для собственной значительности.

  • Мирисса

    Мирисса
    1 час назад

    ММС

    Кому нужны эти медали? Так для собственной значительности.



    Кроме того, что медали являются наградой за отличную учебу, они дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и преимущество при равных результатах с другими абитуриентами, не имеющими медали.

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Братеев1

    пусть сами учителя на эти балы напишут



    Да даже если и не напишут? Других где возьмете?

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