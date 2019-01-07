Штатные прокуроры будут следить за исполнением законов на Восточном

Прокуроры будут следить за исполнением законов на космодроме Восточный и соблюдением прав и свобод граждан, а также контролировать деятельность местных властей и работодателей. Проект приказа генпрокурора Юрия Чайки опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает «Коммерсант», в действующей редакции приказа № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» космодром Восточный не упоминается.

Надзор будет осуществляться, согласно поправкам, «в закрытых административно-территориальных образованиях и обособленных военных городках министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, на космодроме Восточный, где проживает или работает гражданское население».

Сроки завершения строительства космодрома Восточный вновь сдвинуты — до 2023 года. Очередное уголовное дело о хищении при строительстве космодрома направили в суд в конце января 2019 года. По версии следствия, в 2015 году подозреваемые составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству и закупке различных материалов.

Как сообщало Амур.инфо, по нарушениям при строительстве космодрома было возбуждено более 140 уголовных дел. Общий ущерб, по данным Генпрокуратуры, составил 10 миллиардов рублей. Ранее несколько фигурантов уже были осуждены.

По информации РИА Новости, строительство Восточного началось в 2012 году для того, чтобы обеспечить России независимый доступ в космос. Сейчас на нем есть лишь один стартовый стол – для ракет «Союз-2». За все время с Восточного прошли четыре пуска этих ракет.

Первую очередь космодрома строил «Дальспецстрой», который ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.