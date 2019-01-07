Градусник закончился: амурчане делятся фотографиями замерзших уличных термометров

Морозы атаковали всю территорию Амурской области. Жители разных населенных пунктов прислали в редакцию Амур.инфо фотографии своих уличных термометров, которые к утру показывали самые низкие отметки. По информации синоптиков, холоднее всего минувшей ночью было в селе Стойба Селемджинского района. Там температура составила минус 50 градусов.

Самый низкий температурный фон минувшей ночью был зафиксирован на северо-востоке региона – 45…50 градусов мороза. Холоднее всего оказалось в Стойбе, где термометры показали минус 50 градусов. В Экимчане – минус 46, в Февральске – минус 47.

Самой теплой по зимним меркам минувшая ночь была на юге области. Там термометры в среднем показывали 38…42 градуса ниже нуля. Теплее всего было в Благовещенске, где ночью зафиксировано минус 34 градуса, такая же температура отмечена и в Константиновке.

Метеорологи в Приамурье контролируют термометры каждые три часа – и днем, и ночью. Они измеряют температуру на воздухе и на почве. Специалисты отмечают, что в прошлом году первые дни февраля были теплее почти на 10 градусов. В областном гидрометцентре говорят, что над областью сейчас расположился высотный циклон, дует полярный воздух из Якутии.

«Это не рекордные морозы. В принципе, ежегодно у нас бывает такой период – неделя с такими низкими температурами. В этом году отличие заключается в том, что нас очень сильно расслабил январь, он был рекордсменом. Было очень тепло, и мы забыли, что у нас зима сейчас. И эти морозы догнали нас в феврале», – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

В первый зимний месяц самым теплым стало 26 января, когда в Благовещенске было всего минус 5 градусов. Морозы ударили по Приамурью в начале февраля. Но, несмотря на это, по словам врачей, случаев обморожений больше не стало, по крайней мере в Благовещенске.

«Можно получить легкое обморожение 1-2 степени, на данный момент 15 человек у нас лечится с этим. По сравнению с прошлым годом меньше. В прошлом году было больше 40 человек. Необходимо прежде всего одеваться по сезону. Как раньше ходили – теплые носки. А не как сейчас модно – молодые люди ходят, носки вообще не надевают», – сказал врач травматолог-ортопед Благовещенской городской клинической больницы Сергей Малышев.

Из-за низких температур в Благовещенске с 6 февраля действует режим повышенной готовности. В МЧС напоминают о возможных чрезвычайных ситуациях.

«Данные погодные явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, также возможно увеличение числа бытовых пожаров при использовании обогревательных печей, электрообогревательного оборудования, возникновение аварий на объектах ЖКХ», – отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Денис Вайда.

Пока регион во власти таких холодов, спасатели советуют амурчанам отложить дальние поездки на машине, самим меньше находиться на улице, а дома следить за бытовыми приборами и печами. Терпеть морозы амурчанам осталось недолго – в конце недели синоптики прогнозируют потепление.