Противораковая вакцина для собак может помочь людям

Экспериментальный препарат против остеосаркомы у животных, оказался очень эффективным. Ученые предполагают, что это лекарство сможет помочь и людям.

В Америке проходят испытания экспериментальной вакцины против рака костей (остеосаркомы) у собак. Это довольно распространенный вид онкологии у животных. Известно, что ежегодно в Штатах регистрируют свыше 10 000 случаев остеосаркомы у животных. Люди реже заболевают этим смертельным недугом (от 800 до 900 случаев в год). Чаще всего этим заболеванием подвержены дети и подростки, которые составляют более половины из всех заболевших.

По словам исследователей из Университета Миссури, новая вакцина изготовлена ​​из клеток самой опухоли. Она нацелена на специфические раковые клетки и устраняет необходимость в химиотерапии, которая может вызывать токсичные побочные эффекты.

Препарат доказал свою эффективность. У собак, получивших вакцину, никаких признаков рака не наблюдалось 400 дней и дольше.

«Собаки не проходили химиотерапию, только иммунотерапию после операции. Это первый случай, когда собаки с остеосаркомой получили длительную выживаемость без химиотерапии, что действительно здорово», – объяснил Джеффри Брайан, профессор онкологии в Колледже ветеринарной медицины.

Главное, что отмечают исследователи, – принцип действия вакцины подходят и людям. Испытания будут продолжаться.

Также ученые из Сент-Луисского университета (США) заявили об успешном испытании вакцины, которая может продлить жизнь больным с агрессивной глиобластомой (видом опухоли мозга), сообщает Eg.ru.