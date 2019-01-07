Московский кредитный банк подал в ФАС ходатайство о покупке Азиатско-Тихоокеанского банка

Федеральная антимонопольная служба России рассматривает ходатайство Московского кредитного банка о покупке Азиатско-Тихоокеанского банка. Ранее о планах поучаствовать в торгах заявлял Совкомбанк. Также банком интересовались китайские инвесторы.

Ходатайство МКБ о получении предварительного согласия на приобретение 99,9 % акций АТБ поступило в ведомство в конце января.

Как сообщает Banki.ru, cрок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения. Отмечается, что «в рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия».

Открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены назначен 14 марта 2019 года. Стартовая цена превышает 9,8 миллиарда рублей. Минимальная стоимость продажи – 6 миллиардов.

С 2018 года АТБ санируется через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружилось, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

До санации кредитная организация занимала 74 место по активам – 75,2 миллиарда рублей. В 2018 году Центробанк стал владельцем 99,99 % акций АТБ.

Ранее «Совкомбанк» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении акций ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Кроме этого, в торгах по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка могут поучаствовать китайские инвесторы: компания Fosun и Harbin Bank. «Коммерсант» сообщал со ссылкой на собственный источник, что у этих двух организаций есть мандат властей КНР на покупку банка в России.