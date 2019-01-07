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сегодня, 10:39 2

Ученики начальных классов Шимановска до конца недели будут учиться дистанционно

Ученики начальных классов Шимановска до конца недели будут учиться дистанционно
Фото: www.kp.md

В Шимановске учеников начальных классов перевели на самообучение до конца текущей недели. Это решение было принято в связи с резким снижением температуры. Об этом на утреннем планерном совещании у мэра города сообщила заместитель главы администрации Оксана Базылева.

«Во всех общеобразовательных школах города было принято решение о переносе плановых дополнительных каникул для первоклассников с 4 по 8 февраля. В связи с усилением ветра и морозной погоды нашим распоряжением приостановлены занятия в школах со 2 по 4 классы с 6 по 8 февраля. Учителя организовывают для детей самообучение с обратной связью через "Дневник.ру". По данным Роспотребнадзора эпидемиологический порог по заболеванию ОРВИ и гриппом у нас в городе не превышен, соответственно причин для закрытия образовательных учреждений нет», – сказала Оксана Владимировна.

Кроме того, заместитель главы администрации опровергла информацию о массовой заболеваемости простудными заболеваниями учителей. У нас нет никаких нештатных ситуаций. Педагоги школ в большинстве находятся на рабочих местах. Занятия проходят планово, без срывов и сбоев, подчеркнула Оксана Базылева.

Тем временем в Циолковском по распоряжению главы ЗАТО для охраны и укрепления здоровья обучающихся с 6 по 8 февраля 2019 года переносится начало учебных занятий на 10:00. Это касается учеников 1-11 классов, продолжительность уроков составит 30 минут, сообщается в инстаграм-аккаунте ЗАТО.

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#погода #школа

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Комментарии
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  • annaGR

    annaGR
    22 минуты назад

    В Белогорске дистанционно, в Шимановске так же.. А в Благовещенске зато тепло ***** Дети закаленные с утра до школы чешут.

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