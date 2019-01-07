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В Шимановске перемерз водовод – на решение проблемы требуется две недели

В Шимановске перемерз водовод – на решение проблемы требуется две недели
Фото: www.instagram.com/meriiashimanovska/

В Шимановске в начале недели перемерз водовод, и в ряде домов по улице Первомайской возникли перебои с водоснабжением. Проблемы продолжаются четвертый день. В среду, 6 февраля, мэрия Шимановска сообщила, что на устранение неполадок уйдет 10–14 дней.

Проблема с водоснабжением началась с того, что в связи с аварией на станции Ту в Шимановске провели заправку пожарных поездов. Городская администрация сразу предупреждала горожан, что из-за этого в домах на улице Первомайской могут возникнуть временные перебои с водой.

Они действительно возникли, причем некоторые горожане писали в соцсетях, что у них несколько суток отсутствует горячая вода.

Во вторник, 5 февраля, проблемную ситуацию обсудили на планерном совещании мэра Шимановска: заправка двух пожарно-восстановительных поездов привела к сбою в работе водоснабжения.

«Провели регулировку в выходные. Напор воды немного вырос, но в целом ситуация не выровнялась. Продолжаем работать, регулировать, поднимать давление», – доложил заместитель главы администрации Виктор Усманов.

Мэр Павел Березовский призвал всё внимание бросить на решение этой проблемы.

Тем не менее в среду, 6 февраля, в инстаграм-аккаунте мэрии Шимановска появилось сообщение о том, что на устранение проблемы с подачей воды в жилые дома по улице Первомайской потребуется от 10 до 14 дней.

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#ЖКХ #происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    У Павлика не Понос, так Золотуха.

    Не пожар, так потоп. Вернее недотоп.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    главное регулярно писать в инстаграм)))))

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